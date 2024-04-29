ابن "الحاج متولي" يعقد قرانه على مديرة أعمال عمرو دياب السابقة

ووفقا لموقع "ارم نيوز"، كشفت مصادر أن عقد القران تم منذ شهرين تقريبًا، ولكن مصطفى شعبان حرص على عدم الكشف عنه بسبب مرض والده، إذ أقام حفلًا بسيطًا حضره الأهل والأصدقاء المقربون للعروسين فقط.ومن المقرر أن يقيم الفنان مصطفى شعبان حفل زفاف كبيرًا خلال الفترة المقبلة، يحضره نجوم الوسط الفني بعد الاطمئنان على صحة والده.ويبلغ الفنان مصطفى شعبان من العمر 53 عامًا، وتعد هذه الزيجة الأولى له، إذ كشف سابقًا خلال لقاء تلفزيوني سبب تأخره في الزواج، لافتًا إلى أنه لا يعارض الفكرة، لكن المسألة متعلقة بـ "النصيب"، على حد تعبيره.وأشار الفنان المصري إلى أن حياة العزوبية لها جوانب إيجابية، وأخرى سلبية كما هي الحال بالنسبة للزواج، وأنه لا يشغل باله بالبحث عن فتاة، بل ينتظر نصيبه.وعن شائعات ارتباطه التي يُتم تداولها بين الحين والآخر، قال مصطفى شعبان "أنا قبلت أشتغل ممثل وأكون شخصية عامة من الأول، فطبيعي ناس تحبني وناس تهاجمني ومتحبنيش".