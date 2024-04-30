بتهمة انتهاك القواعد الرقمية.. أوروبا تحاصر فيسبوك وإنستغرام

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها تفتح إجراءات رسمية بشأن ما إذا كانت الشركة الأم ميتا بلاتفورم قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية، وهو مجموعة شاملة من اللوائح المصممة لحماية مستخدمي الإنترنت وتنظيف منصات التواصل الاجتماعي تحت التهديد بغرامات باهظة تصل قيمتها إلى 6% من الإيرادات السنوية.وتتخذ بروكسل إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا منذ دخول قانون DSA حيز التنفيذ العام الماضي، وفتحت تحقيقات في موقعي التواصل الاجتماعي تيك توك وX، ومنصة التجارة الإلكترونية AliExpress.يعمل قانون الخدمات الرقمية (DSA) على تنظيم المنصات عبر الإنترنت بهدف إنشاء مساحات رقمية آمنة وشفافة للمستهلكين.استسلم تطبيق تيك توك لضغوط الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وأوقف ميزة المكافأة في تطبيقه الجديد بعد أن بدأت المفوضية في المطالبة بإجابات بشأنها.ويتضمن التحقيق طلبًا عاجلًا من شركة ميتا لتقديم معلومات حول تحركها لوقف أداة رئيسية لمراقبة الانتخابات.وقالت ميتا في بيان: "لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا.. إننا نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل".وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الكتلة تحقق مع ميتا “بسبب الاشتباه في انتهاك التزامات DSA لحماية نزاهة الانتخابات”.وفقا لأسوشيتد برس، يكثف الاتحاد الأوروبي إجراءاته لحماية الانتخابات بينما يستعد مواطنو دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة للتصويت في يونيو/حزيران لانتخاب مشرعي البرلمان الأوروبي، وسط مخاوف واسعة النطاق من إمكانية استخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعطيل العديد من الأصوات حول العالم هذا العام.وقالت المفوضية إنها تبحث فيما إذا كانت ميتا تفعل ما يكفي للحد من انتشار "الإعلانات الخادعة وحملات التضليل والسلوك المنسق غير الأصيل" التي يمكن أن تشكل خطراً على "العمليات الانتخابية" وحماية المستهلك.قال المسؤولون إنهم يشتبهون في أن نظام الإشراف على محتوى الإعلانات في شركة ميتا غير كافٍ، مما يسمح باستغلال الإعلانات المصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك التزييف العميق، من قبل الجهات الفاعلة الأجنبية الخبيثة التي تسعى للتدخل في الانتخابات حتى عندما تجني الشركة الأموال منها.يشتبه الاتحاد الأوروبي أيضا في أن فيسبوك وإنستغرام ربما يقللان من ظهور المحتوى السياسي في خلاصات التوصيات من الحسابات التي تضخ الكثير منه - وهي ممارسة تُعرف باسم Shadowbanning - ولا يتحليان بالشفافية بشأن هذا الأمر مع المستخدمين، وهو ما قد ينتهك DSA.مصدر القلق الثالث هو قرار ميتا بالتخلص التدريجي من Crowdtangle، وهي أداة يستخدمها الباحثون والصحفيون ومجموعات المجتمع المدني للمراقبة في الوقت الفعلي لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الرائجة، بما في ذلك أثناء الانتخابات.تمنح اللجنة شركة ميتا 5 أيام للرد بمعلومات حول كيفية معالجة النقص في مثل هذه الأداة.وتحقق المفوضية أيضًا فيما إذا كانت آلية ميتا للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني جيدة بما يكفي بموجب قانون DSA، لأنها تشتبه في أنه ليس من السهل الوصول إليها أو أنها ليست سهلة الاستخدام.