سيارات الغاز الأكثر توفيرا للوقود.. 5 طرازات على قائمة 2024

وكشفت مجلة "كار لآند درايفر"، عن أكثر السيارات العاملة بالغاز، غير الهجينة، الموفرة في استهلاك الوقود، وصنفتها بناء على عدد الأميال التي تقطعها ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع مقابل كل غالون من الوقود.*طراز Mitsubishi Mirageفي الترتيب الأول بالقائمة يأتي طراز Mitsubishi Mirage، المتاح بالأسواق حاليا بسعر افتتاحي 17,950 دولار.الطراز يأتي ضمن سيارات الغاز الموفرة للوقود، لقدرته على قطع 39 ميلا ما بين طريق المدن والطريق السريع لكل غالون وقود.