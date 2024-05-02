بجريمة مروعة.. اب يذبح طفلته بسكين داخل غرفتها

وذكرت وسائل اعلام مصرية، انه "تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة ببلاغ بمصرع طفلة داخل منزلها مذبوحة ووجود شبهة جنائية بمركز ديروط".وواضافت: "على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث حيث تبين مصرع الطفلة "قمر.ع .م" والتي تبلغ من العمر 3 سنوات، ويوجد بها آثار ذبح وشبهة جنائية".وأشارت التحريات الأولية إلى "قيام الأب بذبح طفلته لتعاطيه مواد مخدرة، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم "سكين".وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم تحت تصرف النيابة العامة، ولم يعرف حتى الآن دوافع الأب أو نوعية الخلافات التي أدت لمثل هذه الجريمة المروعة.