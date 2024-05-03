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قرد يعالج نفسه بـ"نبتة طبية" ويشفى بعد 5 أيام.. ماذا استخدم؟

منوعات

2024-05-03 | 10:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قرد يعالج نفسه بـ&quot;نبتة طبية&quot; ويشفى بعد 5 أيام.. ماذا استخدم؟
1,175 مشاهدة

عالج قرد من نوع إنسان الغاب السومطري نفسه من إصابة باستخدام ضمادة طبيعية، في أول ملاحظة لسلوك مماثل لدى قرد كبير يعيش في البرية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رُصد حيوان راكوس يبلغ 30 سنة تقريباً وهو مصاب بجرح بليغ في وجهه.

وقالت عالمة الرئيسيات في معهد "ماكس بلانك" الألماني والمعدة الرئيسية للدراسة، إيزابيل لومر: "ربما تعرض للإصابة إثر مشاجرة مع ذكر من نوع قريب".

وتتم مراقبة هذا الحيوان ونحو 130 نوعاً محدداً تعيش كلها في البرية، وتحديداً في مساحة من متنزه "غونونغ ليوسر" الوطني الإندونيسي.

وبعد 3 أيام من إصابته، بدأ القرد يمضغ أوراق شجرة من نوع العارشة تسمى محلياً "أكار كونينغ" (فيبراوريا تينكتوريا). ولكن بدل بلعها، كان يضع أصابعه الملطخة بعصير النبات على جرحه قبل تغطيته بالكامل بلبّ العارشة. وشُفي بعد 5 أيام الجرح. وبعد أسبوعين، بقيت ندبة بالكاد مرئية.

هذا "العلاج" المستخدم ليس معجزة، بل هو جزء من بروتوكول الأدوية التقليدي في المنطقة الممتدة من الصين إلى جنوب شرق آسيا.

وأوضحت إيزابيل لومر أن هذه الشجرة وأنواعاً أخرى مشابهة "تُستخدم كعلاجات تقليدية لأمراض مختلفة كالملاريا"، لأنها تتمتع بخصائص كثيرة إذ تعمل مثلاً كمضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

وأكدت الدراسة أن هذه النتيجة تمثل الحالة الأولى "الموثقة لإقدام حيوان بري على معالجة جرحه من خلال نوع نباتي يحتوي على مواد حيوية نشطة".

وفي حال تأكيد هذه النتيجة من خلال ملاحظات أخرى، فستضاف إلى قائمة متزايدة من سلوكيات العلاج الذاتي لدى الحيوانات، وخصوصاً الرئيسيات.

وفي ستينيات القرن العشرين، لاحظت عالمة الرئيسيات الشهيرة، جاين غودال، للمرة الأولى أن قردة من نوع شمبانزي كانت تتناول أوراق أشجار اتضح لاحقاً أن لها دوراً في مكافحة الطفيليات.

ولوحظ هذا السلوك مُذّاك لدى قردة بونوبو وغوريلا، إذ كانت هذه الحيوانات تختار النباتات التي تتناولها. وكانت معرفة هذه النباتات تتناقل عبر الإناث.

وفي المرحلة الأخيرة، لاحظ باحثون أن إنسان الغاب البورنيوي الذي يعيش أيضاً في البرية، يمضغ أوراق نبات طبي قبل فركه على أطرافه فقط.

كان السكان الأصليون (في جزيرة بورنيو) يستخدمون "دراسينيا كانتلي" لعلاج آلام العضلات والمفاصل، وأشارت الدراسة إلى أن سلوك راكوس وقردة الململة كانت مقصودة. إذ استغرق علاج متكرر كانت تعتمده على موقع محدد جدا "وقتا طويلا"، بحسب إيزابيل لومر.

ولا تستبعد المشاركة في إعداد الدراسة، كارولين شوبلي، نظرية "الابتكار الفردي" الناجم عن حادثة عرضية. فقد يكون القرد وضع عن غير قصد عصير النبات على جرحه، مباشرة بعد وضع أصابعه في فمه. ونظرا لأن النبات له تأثير المسكن، تشعر القردة "براحة فورية، مما يدفعها إلى تكرار السلوك مرات عدة"، بحسب شوبلي التي ترأس مجموعة التطور والتقدم المعرفي في "ماكس بلانك". ولم يُرصَد هذا السلوك محليا حتى اليوم، ولا تستبعد الباحثة أن يكون موجودا في منطقة منشأ راكوس.
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