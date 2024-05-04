حمار وحشي على قائمة المطلوبين في أمريكا

وهرب الحمار الوحشي الذي يحمل اسم "زي" مع 3 حيوانات من نفس الفصيلة من مقطورة على جانب طريق في ولاية واشنطن، الأحد الماضي.وكانت مالكة الحمير الوحشية الأربعة كريستين كيلتغن تأخذ حيواناتها إلى مونتانا، لكنها توقفت على جانب الطريق وفتحت المقطورة فهربت الحمير الأربعة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن "كيلتغن" قولها: "أول ما فكرت فيه هو إبعاد الحيوانات عن الطريق، ثم تبينت أنني أحتاج إلى مساعدة"، وبالفعل طلبت المساعدة من مصارع ثيران ومدربي خيول.ونجحت جهود البحث في استعادة 3 حيوانات، فيما هرب الحمار الوحشي "زي" وقفز فوق السياج متجها إلى بعض الغابات قرب نورث بيند، ولا تزال أعمال البحث عنه جارية.وقال عمال مراقبة الحيوانات إن عددا من السكان شاهدوا الحمار الوحشي، والتقطت كاميرات المراقبة صورا له، وطلب العمال من أي شخص يرصد الحمار الهارب أن يتواصل معهم.