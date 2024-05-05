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ميزات جديدة في "واتساب": تصفية المحادثات أو القنوات وتقييد الحسابات

منوعات

2024-05-05 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ميزات جديدة في &quot;واتساب&quot;: تصفية المحادثات أو القنوات وتقييد الحسابات
المصدر:
ارم نيوز
281 مشاهدة

السومرية نيوز - منوعات

قدم تطبيق واتساب مؤخرًا فلاتر للدردشة، حتى يتمكن المستخدمون من متابعة محادثاتهم بشكل أفضل، حيث أصبحت الآن إمكانية تقسيم الدردشات على تطبيق الهاتف وعلى واتساب ويب إلى "الكل" و"غير المقروءة" و"المجموعات".

وباستخدام هذه الميزة، يمكن للأشخاص العثور على المحادثات مع جهات الاتصال المفضلة لديهم بشكل أسهل وأسرع.

ومن خلال وجود فلتر منفصل للمجموعة، يمكن بسهولة التحقق من جميع الرسائل الواردة في مجموعات مختلفة، ومع ذلك، يخطط تطبيق المراسلة الفورية لتحسين ميزة فلتر الدردشة الخاص به في تحديثات قادمة.


تصفية المحادثات أو القنوات
وسيقدم التحديث خيار تصفية المحادثات أو القنوات ضمن قسم إدارة التخزين، وبالتالي، سيتمكن المستخدمون من التركيز على أنواع معينة من المحتوى.

ومن خلال فصل المحادثات والقنوات، يمكن للمستخدمين بسهولة تحديد المحتوى الذي يشغل أكبر مساحة تخزين على أجهزتهم؛ مما يسهل عمليات التنظيف الفعالة وتحسين التخزين.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في السيناريوهات التي تكون فيها ذاكرة التخزين محدودة أو عند وجود مجموعات متعددة بأسماء وأيقونات متشابهة؛ مما قد يسبب ارتباكًا لدى المستخدمين.

ومن خلال آلية التصفية الجديدة، يمكّن واتساب المستخدمين من التمييز بين أنواع مختلفة من المحتوى، مما يقلل من مخاطر الحذف غير المقصود أو سوء إدارة البيانات المهمة.

وتتوفر ميزة تصفية الدردشة لإدارة مساحة التخزين حاليًا لمجموعة مختارة من مختبري الإصدار التجريبي، ويمكن الوصول إليها من خلال أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد على متجر غوغل بلاي.

ويهدف واتساب إلى طرح هذه الميزة تدريجياً لعدد أكبر من المستخدمين في الأيام المقبلة؛ مما يضمن إمكانية وصول أوسع وتحسين قدرات إدارة التخزين للجميع.

تقييد الحسابات
وفي الوقت نفسه، أفيد مؤخرًا بأن التطبيق في طريقه لطرح ميزة من شأنها أن تساعده في اتخاذ إجراءات ضد الحسابات المشبوهة، وهو يختبر ميزة جديدة لتقييد حسابات مستخدمين معينة. فعندما يتم تقييد حساب ما على واتساب، سيفقد المستخدمون مؤقتًا القدرة على بدء محادثات جديدة كعقوبة على انتهاكات محددة.

ومع ذلك، سيظل المستخدمون الخاضعون للقيود قادرين على تلقي الرسائل والرد عليها في الدردشات والمجموعات الحالية، بحيث يمكن إجراء الاتصالات المهمة. ومن المتوقع أن تقدم واتساب هذه الميزة في التحديث المستقبلي لتطبيقها.

كما أن ميزة تقييد الحساب مصممة لمكافحة السلوك المسيء والأنشطة الشبيهة بالبريد العشوائي والانتهاكات الأخرى لشروط خدمة التطبيق.

ويستخدم واتساب أدوات آلية للكشف عن مثل هذه الأنشطة، والتي تحلل الأنماط السلوكية من دون الوصول إلى محتوى الرسائل والمكالمات، حيث إنها مشفرة من طرف إلى طرف.
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