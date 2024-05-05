مصر.. امينة الفتوى توضح حدود علاقة الشاب والفتاة على مواقع التواصل

أكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتورة هند حمام، اليوم الاحد، إن هناك ضوابط للتعامل بين الطرفين في فترة الخطوبة، وهي المظلة الشرعية التي وضعها الشرع الشريف.





وأضافت: "هناك ضوابط عدم الخلوة المحرمة، وهي الانفراد فى مكان لا يطلع عليهم فيه أحد". وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار متلفز: "ان أول هذه الضوابط حرمة التلامس الجسدي، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمسَ امرأة لا تحل له)".وأضافت: "هناك ضوابط عدم الخلوة المحرمة، وهي الانفراد فى مكان لا يطلع عليهم فيه أحد".

وتابعت: "الشات والتواصل الاجتماعي ليس حراما، إذا بقي في حدود الأدب اللفظي، والمصارحة بالمشاعر بين الشاب والفتاة لا يوجد فيه أي مانع شرعي، ولكن التمادي في المشاعر والاستنزاف العاطفي، فيه منع في فترة الخطوبة".



وفي سياق متصل، كان الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قد شرح حكم الحب قبل الزواج.



وقال الدكتور، خلال اجابته عن سؤال طرحه طالب حول حكم الحب قبل الزواج خلال برنامجه الرمضاني نور الدين، إن الحب شعور قلبي لا يملكه الانسان، والمطلوب شيء واحد فقط في العلاقة، وهو العفاف.