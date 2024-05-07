اليوم العالمي للربو.. نصائح عامة لأكثر من 260 مليون مصاب

وتسعى المبادرة العالمية للربو (GINA)، عبر الحدث الدولي الذي تنظمه، لإشراك الأفراد الذين يعانون من الربو بحزمة من المعلومات المناسبة حتى يتمكنوا من التعامل مع حالاتهم بنجاح.إضافة إلى ذلك، يهدف اليوم العالمي للربو (WAD) إلى رفع مستوى الوعي لدى المتخصصين في الرعاية الصحية حول معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عنه والتي يمكن الوقاية منها.موضوع الحدث هذا العام هو "التثقيف في مجال الربو يعزز الإمكانيات"، للتأكيد على ضرورة تمكين الأشخاص المصابين بالربو من خلال التعليم المناسب لإدارة مرضهم، والتعرف على متى يجب عليهم طلب المساعدة الطبية.وتأسست المبادرة العالمية للربو (GINA) في عام 1993، وتم الاحتفال باليوم العالمي الأول للربو في عام 1998، ومن ثم بات الاحتفال طقسا سنويا بهدف إلى رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها مرضى الربو.الربو هو اضطراب رئوي مزمن طويل الأمد يجعل المسالك الهوائية ضيقة جدًا أو ملتهبة، ما يجعل الهواء غير قادر على المرور إلى الرئتين ويصعب على الشخص التنفس، وحتى الربو الطفيف يمكن أن يؤثر على الأنشطة اليومية.وبعض الأعراض الشائعة للربو هي:- صعوبة التنفس- ألم في الصدر- السعال والصفيروفقا للمبادرة العالمية للربو (جينا)، يعد الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة غير المعدية شيوعًا على مستوى العالم، إذ يؤثر على أكثر من 260 مليون شخص ويتسبب في أكثر من 450000 حالة وفاة سنويا، والغريب أن معظمها يمكن الوقاية منها.وذكرت أن القضايا العالمية الرئيسية التي تتعلق بالربو وتتطلب التثقيف بشأنها هي:- التشخيص غير الدقيق- قلة استخدام أجهزة الاستنشاق الكورتيكوستيرويدية المضادة للالتهابات.- الإفراط في استخدام أجهزة الاستنشاق.- الإفراط في الاعتماد على أجهزة الاستنشاق قصيرة المفعول منبهات بيتا 2 (SABA)وأشارت إلى أنه في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يعد عدم توافر الأدوية المستنشقة، وخاصة أجهزة الاستنشاق المحتوية على الكورتيكوستيرويد، مساهمًا رئيسيًا في حقيقة أن أكثر من 90% من وفيات الربو تحدث في هذه البلدان.يقترب نصف الكرة الأرضية الشمالي من فصل الصيف، وبمناسبة الحدث استعرض موقع ndtv مجموعة من النصائح لتعامل مرضى الربو مع الطقس الحار أبرزها:1- إذا كان لديك أنشطة خارجية مخططة، فحاول جدولتها في وقت مبكر من اليوم، إذ يقلل هذا من فرصك في الخروج خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم.2- تشاور مع طبيبك قبل بدء الموسم لمناقشة خيارات العلاج إذا كنت تعلم أن السيطرة على الربو لديك تكون أكثر صعوبة خلال الأشهر الحارة.3- احفظ أجهزة استنشاق الربو الخاصة بك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وبعيدًا عن حجرة الحرارة في سيارتك، ومن الحكمة الاحتفاظ بأجهزة الاستنشاق في مكان مغلق وبارد.4- في رعاية مرضى الربو، من المهم التأكد من إدارة الربو بشكل جيد منذ البداية، وتذكر أن يتم تناول أدوية التحكم في الربو بشكل منتظم، وأن يكون لديك دائمًا أدوية إنقاذ في متناول اليد.5- يُنصح دائمًا بالبقاء رطبًا وشرب الكثير من السوائل.6- تحقق دائمًا من توقعات الطقس ودرجة الحرارة وخطط للأنشطة الخارجية وفقًا لذلك.7- حاول تقليل تلوث الهواء الداخلي باستخدام جهاز تنقية الهواء.