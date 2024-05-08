لا يمكن إيقافها.. سلالة "كوفيد FLiRT" الجديدة تثير الرعب

وتشكل السلالة، التي يطلق عليها FLiRT، نحو 25% من حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة، يليها متحور آخر يُعرف باسم KP.1.1، يمثل 7.5% من الحالات الإيجابية في البلاد، مع مخاوف من انتشارهما في جميع أنحاء العالم.وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن "الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس".ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عنه القول: "وتسمح بعض التغييرات والطفرات للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاوما للعلاجات واللقاحات، ومع انتشار الفيروس قد يتحوّر ويصبح من الصعب إيقافه".بينما زعم الدكتور إريك توبول، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكريبس" للأبحاث، المطلع على السلالات الجديدة، أنها ستكون مسؤولة عن "زيادة كبيرة" في حالات المرض.وعلى الرغم من أن فيروس كورونا دائم التطور، فإن الأعراض تظل كما هي إلى حد كبير.وتشمل أبرز أعراض فيروس "كوفيد-19":- ارتفاع درجة الحرارة- الارتعاش- السعال المستمر- فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق- ضيق التنفس- التهاب الحلق- انسداد أو سيلان الأنف- فقدان الشهية- الإسهال