للمرة الثانية.. الادعاء الإسباني يوقف التحقيق بتهرب شاكيرا من الضرائب

وتخضع شاكيرا للتحقيق بتهمة التهرب من دفع ضرائب تقدر قيمتها بـ 6.7 ملايين يورو ما يعادل (7.2 ملايين دولار) عن دخلها عام 2018، من خلال شركة بالخارج، فيما تنفي شاكيرا ارتكاب أي مخالفات ضريبية.ووفقا للادعاء العامل الذي وجه لها تلك الاتهامات فإنه لا توجد أدلة كافية على ارتكابها أية جرائم مالية.وسيكون الأمر منوطا بقاضي التحقيق ليقرر ما إذا كان التحقيق سيستمر، وربما يوصي بإحالة القضية إلى المحكمة أو وقف التحقيق.وفي قضية منفصلة، أبرمت شاكيرا اتفاقا في نوفمبر مع ممثلي الادعاء، اعترفت بموجبه بأنها لم تسدد ضرائب للحكومة الإسبانية بقيمة 14.5 مليون يورو (حوالي 15.6 مليون دولار) بين عامي 2012 و2014.تقيم شاكيرا حاليا في ميامي بعدما غادرت إسبانيا إثر انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق، جيرارد بيكيه.