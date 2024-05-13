ضحية كل 40 ثانية.. بشهر التوعية لمرض السكتة الدماغية تعرف على الاعراض

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ أو ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وهي حالة صحية تحدث لأي شخص وفي أي عمر، وفي الولايات المتحدة بات هناك شخص يصاب بالسكتة الدماغية كل 40 ثانية.وتظهر إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ثلث البالغين في الولايات المتحدة على الأقل لديهم واحدة على الأقل من الأسباب الرئيسية للإصابة بالسكتة الدماغية.ورغم أن المشكلة تبدو وكأنها توقف لبضع ثوان إلا أنها قد تسبب إعاقة خطيرة أو حتى الموت، لذا يحتاج الشخص المصاب بسكتة دماغية أو TIA إلى الوصول للمستشفى في أسرع وقت ممكن؛ لتلقي العلاج المناسب وإنقاذ حياته.لا يمكن التحكم في بعض عوامل خطر التي تقود للإصابة بالسكتة الدماغية، مثل تاريخ العائلة أو الوراثة، لكن الكثير من الأسباب يعتمد في الواقع على عوامل نمط الحياة.ووفقا لموقع ssmhealth فإن من الأسباب الرئيسية للسكتة الدماغية:- مرض السكري- ارتفاع ضغط الدم- الكوليسترول- السمنة- استخدام منتجات التبغوتشمل العلامات الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية:- مشاكل في التوازن- تغيرات في العين أو الرؤية- تدلي الوجه أو الشعور بتنميل- ضعف الذراع وعدم القدرة على رفعه- كلام غير واضح- صداعمن المهم جدًا طلب الرعاية الطارئة على الفور عند ظهور أعراض السكتة الدماغية، إذ يتعرض الدماغ لخطر الإصابة بأضرار جسيمة كلما انتظر الشخص لفترة أطول.ومن أبرز النصائح لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية:- السيطرة على ضغط الدم.- السيطرة على مرض السكري.- فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.- ممارسة الرياضة والتركيز على الحركة أكثر.- تجنب شرب الكحول.- تجنب التدخين سواء سيجار أو الإلكتروني أو استخدام منتجات التبغ.- علاج الرجفان الأذيني.