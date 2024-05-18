بطول 10 سم.. طفل يبتلع قلم رصاص لمدة 8 ساعات

وكشفت فحوصات الأشعة السينية لصدر الطفل النيبالي وبطنه أن القلم كان عالقا في معدته، بحسب الأطباء.وكان الصبي نشطا طوال فترة المراقبة الطبية التي لم تتجاوز 8 ساعات في المستشفى بينما كان القلم في بطنه.ونصح الأطباء الطفل بضرورة شرب الكثير من الماء طوال فترة المراقبة، وقصر طعامه على الموز فقط.وقال الأطباء إن تناول الأجسام الغريبة أمر شائع بين الأطفال بين 6 أشهر و6 سنوات، وفق مجلة "ريديولوجي كيس ريبورتس".وتمر 80 إلى 90% من حالات ابتلاع الأجسام الغريبة دون الحاجة إلى تدخلات، ومع ذلك قد يكون من الصعب مرور جسم حاد عبر الجهاز الهضمي.