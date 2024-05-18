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وصلت لـ182 متراً.. أطول 10 تماثيل حول العالم (صور)
منوعات
2024-05-18 | 13:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
784 مشاهدة
دشنت تركمانستان تمثالا يصل ارتفاعه إلى 80 مترا، ويعد من أطول التماثيل في العالم، تكريما لأشهر شاعر في هذا البلد المنعزل في آسيا الوسطى والمولع بالإنشاءات الضخمة.
وأقيم هذا النصب البرونزي في جنوب العاصمة عشق أباد على سفوح جبال كوبيت-داغ، تكريما للشاعر ماغتيمجولي بيراجي، والذي يقدّمه النظام على أنه أحد أعمدة الهوية التركمانية.
فما هي أطول تماثيل العالم حاليا وفقا لما أوردته مجلة "BBC Science Focus" البريطانية المهتمة بقضايا العلوم والتكنولوجيا؟
المرتبة العاشرة:
تمثال داي كانون الواقع في متنزه كيتا نو مياكو بمدينة أشيبتسو اليابانية ويبلغ طوله 88 مترا.
التمثال مخصص للإلهة غوانيين، وهي آلهة مهمة في الديانة البوذية مرتبطة بالرحمة والشفقة.
المرتبة التاسعة:
تمثال داي كانون أيضا في مدينة سينداي اليابانية ويبلغ ارتفاعه 92 مترا وجرى بناؤه عام 1991 وأصبح لفترة وجيزة أطول تمثال في العالم.
المرتبة الثامنة:
على ارتفاع 92 مترا أيضا يقبع تمثال بوذا الكبير في دير وات موانغ في مقاطعة أنغ ثونغ في تايلاند.
لا يعد التمثال مرتفعا فقط، بل هو أيضا واسع بشكل مثير للإعجاب حيث يبلغ عرضه 63 مترا.
في المجمل، استغرق بناء التمثال 18 عاما وتم الانتهاء من أعمال البناء في عام 2008، وهو مصنوع من الخرسانة ومطلي بالذهب وبلغت كلفته 2.7 مليون دولار جرى جمعها من خلال تبرعات البوذيين المحليين.
المرتبة السابعة:
تمثال "سيدة كلّ آسيا" في مدينة باتانغاس بالفلبين ويبلغ ارتفاعه 98.15 مترا، ويعد أطول تمثال في العالم للسيدة العذراء ويرمز للسلام والوحدة.
جرى الانتهاء من بناء التمثال في عام 2021 ويضم بداخله مصليات ومسارح ومحلات تجارية وقاعات طعام ومساحات سكنية، بالإضافة إلى ضريح البابا يوحنا بولس الثاني.
المرتبة السادسة:
تمثال الإلهة غويشان غوانيين صاحبة الألف يد وعين في مقاطعة خونان الصينية ويبلغ ارتفاعه 99 مترا.
التمثال هو عبارة عن نصب تذكاري برونزي مذهب بتكلفة تبلغ حوالي 35 مليون دولار جرى الانتهاء منه في عام 2009.
المرتبة الخامسة:
تمثال أوشيكو دايبوتسو في اليابان ويعد واحدا من أضخم التماثيل التي أقيمت لبوذا في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 100 متر ووزنه 4000 طن.
يحيي التمثال البرونزي ذكرى ميلاد شينران، وهو راهب ياباني أسس فرعا من البوذية يُعرف باسم "شين"، ويعد الأكثر ممارسة على نطاق واسع في اليابان.
المرتبة الرابعة:
تمثال فيشواس سواروبام والمعروف أيضا باسم تمثال الإيمان يصور الإله الهندوسي شيفا قرب بلدة راجاستان في الهند ويبلغ ارتفاعه 106 مترا.
تم الانتهاء من هذا التمثال الخرساني المطلي بالنحاس في عام 2020 وافتتح للجمهور في عام 2022.
المرتبة الثالثة:
يعد تمثال لايكيون سيكيا بوذا فى ميانمار أحد المعالم الأثرية الأكثر إثارة للاهتمام ويقع على منصة كبيرة في قرية خاتاكان تاونغ بميانمار.
احتفظ النصب التذكاري، الذي يبلغ طوله 116 مترا، لفترة وجيزة بالرقم القياسي لأطول تمثال في العالم عند اكتماله في عام 2008.
المرتبة الثانية:
تمثال معبد الربيع لبوذا بمقاطعة خنان شرقي الصين ويصل ارتفاعه لـ128 مترا.
سمي التمثال بهذا لأنه يقع بالقرب من ينبوع حار يشتهر بقدراته العلاجية.، وتم الانتهاء من بنائه عام 2008، وظل أطول تمثال في العالم لمدة عشر سنوات.
المرتبة الأولى:
تمثال الوحدة في ولاية غوجارات شمالي غربي الهند ويبلغ ارتفاعه 182 مترا، ويعد الأطول في العالم.
ويصور التمثال زعيم الاستقلال الهندي فالابهاي باتيل، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947.
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