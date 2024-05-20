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في تحد لـ"يوتيوب".. تيك توك تطلق خاصية جديدة

منوعات

2024-05-20 | 09:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في تحد لـ&quot;يوتيوب&quot;.. تيك توك تطلق خاصية جديدة
400 مشاهدة

قدمت تيك توك نفسها كمنصة للفيديوهات القصيرة منذ بداية ظهورها، بإتاحتها لتداول مقاطع لاتزيد عن 15 ثانية في مدتها.

والآن، مع تطور المنافسة القوية بين منصة نشر الفيديوهات الصينية والمنصات الأخرى الشهيرة، بدأت تيك توك في اختبار ميزة لرفع مقاطع فيديو مدتها تصل لـ 60 دقيقة مع صانعي محتوى معينين، في تحد لعملاق الفيديو عبر الإنترنت المخضرم YouTube.

وبحسب ما ذكر "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، هذه الميزة التي تختبرها المنصة الصينية، أعلن عنها لأول مرة الخبير البريطاني المتخصص بوسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، وستسمح للمستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو الطويلة من كل من تطبيق الهاتف المحمول وسطح المكتب.

وفي الوقت الذي تجري به تيك توك اختبارات لهذه الميزة الجديدة، فقد أسندت هذه المهمة لمجموعة محدودة من المستخدمين من صناع المحتوى في عدد من البلدان التي تشهد معدلات مرتفعة من استخدام منصة تيك توك، دون وجود أي إشارة لموعد محدد لإطلاق الخاصية للاستخدام العام في وقت قريب بحسب ما ذكر موقع التقنيات TechCrunch.

وتعتقد تيك توك، أن الحد الزمني المتزايد لمنشئي المحتوى، يعطي المرونة لتجربة أنواع جديدة وموسعة من المحتوى، وفق تصريحات للشركة نقلها TechCrunch .

وفي الوقت الحالي، تواجه منصة نشر مقاطع الفيديو القصيرة، التي يستخدمها أكثر من مليار مستخدم حول العالم، أزمة منع لأغراض سياسية وضغوطًا تنافسية في الولايات المتحدة، التي تعتبر إحدى أسواق منصة تيك توك الرئيسية.

وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون يمنح ByteDance الشركة المالكة لتيك توك، مهلة 270 يومًا لسحب عمليات TikTok في الولايات المتحدة، أو سيتم حظره من متاجر التطبيقات.

ورفعت الشركة وبعض صناع المحتوى النشطين على تيك توك الأمر إلى القضاء لإلغاء القرار.

كما حرصت منصات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي مثل YouTube وInstagram على إتاحة صناعة مقاطع قصيرة لمنافسة TikTok.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة البيانات Sensor Tower في مارس/آذار، فإن ما يقرب من 94% من مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة كانوا مهتمين أيضًا بتصفح موقع YouTube في التسعين يومًا الماضية، بينما تصل هذه النسبة لـ 80% بالنسبة لتطبيق Instagram و68% تصفحوا Facebook.

خلال السنوات الماضية، قامت منصة TikTok بزيادة الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو الخاصة بها تدريجيًا لمنافسة هذه المنصات.

ونجد أنه عندما استحوذت ByteDance على Musical.ly ودمجته في تطبيق TikTok الناشئ في عام 2018، كان لديها حدا زمنيا قدره 15 ثانية لتسجيل مقاطع الفيديو، ودقيقة واحدة للتحميلات، وتم تمديد حد التحميل إلى ثلاث دقائق في عام 2021.

وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، بدأت المنصة في اختبار القدرة على تحميل مقاطع فيديو مدتها 30 دقيقة، حسبما أفاد موقع TechCrunch في ذلك الوقت، والآن تختبر المنصة رفع المقاطع بمدة 60 دقيقة كاملة.
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