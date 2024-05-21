طوني صوايا.. وفاة مصفف شعر لبناني يملك صالوناً في بغداد

توفي طوني صوايا اليوم 21 أيار 2024 عن عمر يناهز 65 عاماً بعد صراعٍ مع مرض السرطان، تاركاً وراءه حزناً عميقاً لدى عائلته وأصدقائه الفنانين. حيث نعاه العديد من الشخصيّات البارزة في كافة المجالات وأكّدوا إرثه الكبير في مجال تصفيف الشعر.عبّرت الفنانة اللبنانية مايا دياب التي تعاونت مع الراحل بشكلٍ مكثّف عن حزنها الشديد وصدمتها بالخبر، فنشرت على حسابها عبر انستغرام صورة جمعتها به وكتبت تعليقاً: "لا ما كنت عارفة انه هيدي آخر صورة لالنا... كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك"، وأضافت: "قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه على حالك وانت ما انتبهت وفليت... يا أطيب قلب وأكرم نفس يا ادفى انسان يا صادق يا محب يا قلبي انت".وكتبت دانيلا رحمة: "كل اللي بيعرفوا طوني صوايا بيحكوا عن قلبو الطيب وأخلاقو العالية. الكل كان متفق انه إنسان مليان طيبة. خسارة كبيرة فعلًا"، فيما اصالة وجّهت رسالة مؤثرة: " "ماكان شخص بشتغل معه وعادي .. كان قريب عليي وكأنّه من أهلي حنون راقي شبعان كرامته ماشفت إلها مثيل ياالله ماعم صدق إنه راح ونحنا كان المفروض سوا مسافرين شي ماعم بقدر صدقه أرجوكم إدعوا له الله يرحمك ياصديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان شو صعب لاقي متلك الله يرحمك ياحبيبي ياطوني ياغالي ويصبرنا يارب يارب".نشير إلى أنّ مصفف الشعر اللبناني الراحل طوني صوايا يُعتبر واحد من أشهر مصفّفي الشعر في العالم العربي إذ يمتلك صالون تجميل كبير في لبنان يتوافد إليه المشاهير، بالإضافة إلى صالون آخر في بغداد.