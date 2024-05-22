باليوم العالمي لتسمم الحمل.. نصائح للحوامل وعلامات تحذيرية من "قاتل محتمل"

موضوع اليوم العالمي لتسمم الحمل 2024 هو: "توقع، امنع، أن تسود"، ويسلط الضوء على بعض الخيارات إلى جانب التاريخ الطبي وتاريخ الحمل للمريض للمساعدة في التنبؤ بالمرضى الذين قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بتسمم الحمل.وتسمم الحمل WPD هو نوع من اضطراب ارتفاع ضغط الدم (بما يعادل أو يزيد على 140/90 ملم زئبق)، ويحدث بعد الأسبوع العشرين من الحمل ويشمل أجهزة عضوية متعددة، ويتميز بارتفاع ضغط الدم والبيلة البروتينية (البروتين في البول).تصنف الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG) تسمم الحمل إلى فئات غير حادة وشديدة، لكن قد يتطور تسمم الحمل غير الشديد إلى حالة حادة.وفي تلك الحالة، ترتفع مستويات ضغط الدم إلى 160/110 ملم زئبق أو أعلى، وغالبًا ما يصاحب تسمم الحمل الشديد وذمة دماغية (تورم بسبب احتباس السوائل)، ما يؤدي إلى الصداع واضطرابات بصرية ناجمة عن تغيرات قاع العين.قد يكون هناك أيضًا ألم في البطن، إذ تكشف التقارير المخبرية عن ارتفاع إنزيمات الكبد والكرياتينين في الدم، إضافة إلى زيادة إفراز البروتين عن طريق البول، ما يشير إلى مشاكل في الكلى.وأظهرت الأبحاث الحديثة أن الأفراد المولودين في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين ولدوا في الخمسينيات من القرن الماضي.ويؤثر تسمم الحمل حاليًا على 8% من الحوامل حول العالم، مع العلم أنه يمكن منع وفاة ما يقرب من 800 امرأة على الصعيد العالمي أثناء الحمل والولادة من خلال تدابير معينة.ذكر موقع pacehospital أن العلامات التحذيرية المحتملة لتسمم الحمل تتضمن:- الصداع- عدم وضوح الرؤية- زيادة سريعة في الوزن (أكثر من 1 كجم في الأسبوع)- احتباس الماء بشكل كبير في الجسم- الأرقوأوضح الموقع أن هناك مجموعة واسعة من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بتسمم الحمل، مثل:- حالات الحمل المتعددة (التوأم)- الحمل الأول- تطور الحمل إلى التلقيح الاصطناعي أو التبرع بالبويضات- فشل كلوي مزمن- حالة سابقة من ارتفاع ضغط الدم- السكري- الوزن الزائد- الحمل في سن متأخرةحذر موقع moneycontrol من مضاعفات خطيرة تنتج عن تسمم الحمل، وتشمل:- انفصال المشيمة (المسؤولة عن تبادل الغازات والمواد المغذية بين الأم والطفل) عن جدار الرحم قبل الولادة- الفشل الكلوي الحاد- الولادة المبكرة- الإنتان- نوبات دماغية- الوفاة للأم أو الجنين