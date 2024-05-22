غدا.. عشاق الفلك على موعد لاقتران قمر الزهرة مع قلب العقرب

ويستخدم مصطلح الاقتران في علم الفلك، للإشارة إلى ظهور اثنين من الأجرام السماوية بالقرب من بعضهما البعض في السماء عند مراقبتهما من الأرض.وسيبلغ اكتمال قمر شهر ايار، المعروف باسم "قمر الزهرة"، ذروته يوم الخميس 23 ايار، وسيشرق جنبا إلى جنب مع النجم الساطع "قلب العقرب"، الذي سيبدو مثل "جوهرة حمراء" لامعة في سماء الليل تخرج للعيان تدريجيا من خلف القمر.ويُطلق على بدر شهر ايار اسم "قمر الزهرة"، نسبة إلى الزهور الوفيرة التي تتفتح خلال هذا الشهر في نصف الكرة الشمالي، وفقا لموقع Timeanddate.com. وسيبدو البدر مكتملا وساطعا أيضا يومي الأربعاء والجمعة.ومن المتوقع أن يبلغ البدر ذروة اكتماله في 23 ايار في الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، وسيشرق بالتزامن مع قلب العقرب الذي غالبا ما يتم الخلط بينه وبين المريخ بسبب لونه المشابه.وسيكون النجم اللامع في برج العقرب مرئيا أسفل يسار البدر. وسيكون مرئيا للعين المجردة في جميع أنحاء العالم، إلا أن استخدام منظار النجوم أو تلسكوب صغير يمكن أن يمنح مراقبي السماء رؤية أفضل.ويشار إلى أن "قلب العقرب" هو ألمع نجم في كوكبة العقرب. وهو نجم عملاق أحمر، يبلغ نصف قطره أكثر من 650 نصف قطر شمسي. ويشير لونه إلى درجة حرارة سطحية منخفضة نسبيا، تصل إلى نحو 3600 كلفن (3327 درجة مئوية).ويبعد عن الأرض نحو 550 سنة ضوئية، أي أن ضوءه استغرق 550 سنة ليصل إلينا، ولهذا السبب نرى النجم كما كان يبدو قبل أكثر من نصف ألف عام.ومن ناحية أخرى، فإن القمر يبعد عنا 1.3 ثانية ضوئية فقط، لذلك نراه كما كان قبل 1.3 ثانية.