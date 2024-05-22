سعر عصير البرتقال يبلغ مستوى تاريخيا

سجلت أسعار عصير البرتقال من فئة "المركز المجمد" ارتفاعاً في الأسواق العالمية لتصل لمستوى قياسي بلغ 4.56 دولار للرطل، بحسب بيانات ICE Futures.

وعزا خبراء ارتفاع الأسعار إلى التوقعات غير المواتية لمحصول البرتقال في البرازيل، وهي منتج رئيسي للبرتقال في العالم.



وعلى صعيد التداولات، صعدت عقود عصير البرتقال من فئة "المركز المجمد" بنسبة 2.26% إلى 4.56 دولار لنحو 450 غراما من مستوى عند 4.46 دولار تم تسجيله قبل يوم.