Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لجنة حكومية تصدر توجيهاً يخص المتلكئين بموضوع المصرف العراقي للتجارة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الاف الإصابات بـ "فيروس صامت" ينشط في أي لحظة.. هذه علاماته

منوعات

2024-05-22 | 13:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاف الإصابات بـ &quot;فيروس صامت&quot; ينشط في أي لحظة.. هذه علاماته
606 مشاهدة

يعيش الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم بفيروس التهاب الكبد "سي" في أجسامهم لسنوات، وقد يتمكن الجهاز المناعي لبعض الناس من علاجه في غضون أشهر قليلة، لكن في الغالبية يظل الفيروس الصامت في الجسم دون أعراض شديدة حتى يبدأ في إتلاف الكبد.

ويكتب أشوين داندا، أستاذ مشارك في أمراض الكبد في جامعة بليموث بمقال على موقع "كونفرسايشن"، إن الفيروس صامت، وقد يظل كامنا في الجسم لسنوات مع أعراض خفيفة مثل التعب وألم العضلات.

وعلى الصعيد العالمي، هناك الآلاف الذين يعيشون مع الفيروس دون علمهم.

والتهاب الكبد "سي" هو نوع من الفيروسات المنقولة بالدم التي تستهدف الكبد بالالتهاب والتلف، وينتشر بين الناس عن طريق الاتصال بالدم، كما حدث في المملكة المتحدة بعد أن تلقى المرضى منتجات علاجية مصنوعة من الدم من أشخاص مصابين بالفيروس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، "يعيش 1,750 شخصا في المملكة المتحدة مع عدوى التهاب الكبد "سي" غير المشخصة بعد إعطائهم دم ملوث بالفيروس".

وفي حالات أخرى، يمكن أن تنتشر العدوى عن طريق تعاطي المخدرات عن طريق الوريد أو عن طريق لمس الدم الملوث أثناء الإجراءات الطبية أو التجميلية وهو ما يحدث عادة في الأماكن التي يكون فيها التهاب الكبد "سي" شائعا جدا مثل أجزاء من جنوب آسيا.

والأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1945 و1965، لديهم معدلات أعلى من عدوى التهاب الكبد الوبائي سي (تصل إلى 1 من كل 30 مصابا في الولايات المتحدة) بسبب عمليات نقل الدم والإجراءات الطبية التي أجريت قبل اكتشاف الفيروس.

وعلى الصعيد العالمي، يعيش حوالي 50 مليون شخص مع التهاب الكبد "سي" وتحدث مليون إصابة جديدة كل عام. وفي بعض الناس، يمكن أن تؤدي العدوى طويلة الأمد إلى تندب الكبد (تليف الكبد) ثم فشل الكبد والإصابة بسرطان الكبد، وهو المسؤول عن حوالي ربع مليون حالة وفاة سنويا.

وتم التعرف على التهاب الكبد "سي" لأول مرة حتى عام 1989، وهو اكتشاف أدى إلى جائزة نوبل في الطب لعام 2020. وبحلول عام 1991، بدأ فحص التبرعات بالدم بشكل روتيني بحثا عن الفيروس.

وفي المملكة المتحدة، تلقى عشرات الآلاف من الأشخاص بالفعل منتجات دم ملوثة بالتهاب الكبد "سي" قبل هذا التاريخ، ما أدى ذلك إلى إصابة الكثيرين بعدوى طويلة الأمد ووفاة الآلاف بسبب أمراض الكبد.

والتهاب الكبد الوبائي "سي" هو عدوى صامتة بشكل عام. وفي وقت الإصابة، قد يعاني الناس من أعراض فيروسية خفيفة مثل التعب وآلام العضلات. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يسبب اليرقان، حيت ينتشر اللون الأصفر في العينين والجلد، لكن مع ذلك، فإن معظم الناس ليس لديهم أي أعراض.

ويقوم الجهاز المناعي بشكل طبيعي بإزالة الفيروس في حوالي ثلاثة من كل عشرة أشخاص. ولكن بالنسبة لأي شخص آخر، يصبح عدوى طويلة الأمد لا تختفي عادة دون علاج.

وقد لا يعاني المصاب بالفيروس على المدى الطويل من أي أعراض ولا يدركون تماما أنهم مصابون وقد يشعرون فقط ببعض الأعراض الغامضة كالتعب وآلام العضلات و "ضباب الدماغ"، وضباب الدماغ هو عندما يجد الناس صعوبة في التركيز أو النسيان أو يفتقرون إلى الوضوح العقلي.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بعدوى التهاب الكبد على المدى الطويل أيضا من تغيرات في الحالة المزاجية والاكتئاب والقلق، وفقط عندما يبدأ الكبد في الفشل، تصبح الأعراض ملحوظة، بما في ذلك اليرقان والتورم بالسوائل والارتباك والقيء الدموي.

أما فيما يخص العلاج، فقد كانت العلاجات المبكرة تخلف آثارا جانبية وفرصها منخفضة للشفاء، وفي 2013 تم ترخيص أول علاج بالأقراص وبعده ظهرت علاجات أخرى، ما جعل نسبة الشفاء تصل إلى 100 في المئة في جميع أنحاء العالم.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-22
Play
22-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-22
Play
نشرة ٢٢ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-22
Morning Live
Play
Morning Live
التصاميم والديكورات واختلافها ما بين الماضي والحاضر - حلقة ٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-22
Play
التصاميم والديكورات واختلافها ما بين الماضي والحاضر - حلقة ٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-22
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
النائب حسين عرب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-21
Play
النائب حسين عرب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-21
الهوا الك
Play
الهوا الك
أخطاء طبية ونساء تعيل عائلاتها - الحلقة ٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-20
Play
أخطاء طبية ونساء تعيل عائلاتها - الحلقة ٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-20
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 20-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-20
Play
طلبات 20-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
لماذا يكذب الرجل على المرأة ؟ 20-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-20
Play
لماذا يكذب الرجل على المرأة ؟ 20-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
Play
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 26 | 2024
18:00 | 2024-05-19
Play
الحلقة 26 | 2024
18:00 | 2024-05-19
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-22
Play
22-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-22
Play
نشرة ٢٢ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-22
Morning Live
Play
Morning Live
التصاميم والديكورات واختلافها ما بين الماضي والحاضر - حلقة ٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-22
Play
التصاميم والديكورات واختلافها ما بين الماضي والحاضر - حلقة ٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-22
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
النائب حسين عرب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-21
Play
النائب حسين عرب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-21
الهوا الك
Play
الهوا الك
أخطاء طبية ونساء تعيل عائلاتها - الحلقة ٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-20
Play
أخطاء طبية ونساء تعيل عائلاتها - الحلقة ٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-20
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 20-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-20
Play
طلبات 20-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
لماذا يكذب الرجل على المرأة ؟ 20-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-20
Play
لماذا يكذب الرجل على المرأة ؟ 20-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
Play
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 26 | 2024
18:00 | 2024-05-19
Play
الحلقة 26 | 2024
18:00 | 2024-05-19
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.