ظهور مخلوق "مرعب" على شاطئ ولاية أمريكية (صور)

وأكد مركز Seaside Aquarium أن المخلوق النافق على الشاطئ هو "سمكة أبو الشص"، وتسمى "سمكة كرة القدم" في المحيط الهادئ، والتي تعيش في ظلام دامس على عمق 2000 إلى 3000 قدم (نحو 600 إلى 900 متر) تحت سطح المحيط. وهذه المرة الثانية والثلاثون فقط التي يرصد فيها البشر السمكة.وكتب Seaside في منشور على "فيسبوك": "في حين تم تسجيل حفنة من أسماك كرة القدم في نيوزيلندا واليابان وروسيا وهاواي والإكوادور وتشيلي وكاليفورنيا، فإن هذه أول سمكة يتم الإبلاغ عنها في ساحل أوريغون على حد علمنا".وتعد "أسماك كرة القدم" في المحيط الهادئ واحدة من أكثر من 200 نوع من أسماك أبو الشص، وهي من الأسماك العظمية، ولديها عيون سوداء متصلة بجوانب رؤوسها المسطحة، مع بروز نتوء متدلي ومضيء بيولوجيا من وجهها لاصطياد فريسة بحجم جسدها.وجاء في المنشور أيضا: "يفقد الذكور العيون والأعضاء الداخلية، ويحصل على جميع العناصر الغذائية من الإناث. وفي المقابل، توفر للإناث مصدرا ثابتا للحيوانات المنوية".