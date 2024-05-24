تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة تظهر في تطبيق "واتس آب"

وتبعا لموقع WABetaInfo فإن إحدى الميزات الجديدة التي يتم اختبارها في "واتس آب" هي ميزة تمكن مستخدمي التطبيق من صنع صورهم الشخصية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي v2.24.11.17 من التطبيق، المخصص لأجهزة أندرويد.وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مستخدم "واتس آب" ومع الميزة الجديدة يمكنه صنع صورة شخصية لملفه بالمواصفات التي يختارها، وهذا الأمر سيزيد من خصوصية البيانات في التطبيق، ويمنع استخدام صور المستخدمين الأصلية من قبل أشخاص قد يستغلونها لأغراض قد تسيء لصاحب الصورة.وذكرت بعض مواقع الإنترنت أيضا أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يعملون على تطوير ميزة جديدة أيضا ستقلل من ظهور الإشعارات غير المرغوب فيها لمستخدم التطبيق، إذ ستعمل الميزة على حذف الإشعارات غير المهمة بشكل تلقائي.وأشار موقع WABetaInfo مؤخرا أيضا إلى أن "واتس آب" سيحصل على ميزة جديدة تدعى "People nearby"، ستساعد المستخدمين على مشاركة الملفات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.