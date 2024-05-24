10 أعراض تنذر بإصابتك بالرمد الربيعي.. إليكم طرق الوقاية

يحدث الرمد الربيعي نتيجة لوجود الأتربة والغبار في الجو، أو نتيجة حبوب اللقاح، وحسب وزارة الصحة والإسكان المصرية، فالرمد الربيعي نوع من أنواع الحساسية المزمنة يصيب الطفل في سن سنتين، وينتهي تدريجياً عند سن البلوغ، وعادة ما تظهر الأعراض مع بداية فصل الربيع ودخول موسم الصيف؛ لذا مع بداية شهر أبريل وحتى منتصف شهر يونيو يفضل الابتعاد عن الحدائق والمتنزهات لتقليل فرص الإصابة بالرمد الربيعي.يعتبر التهاب ملتحمة العين الربيعي عدوى تسبب عدم الارتياح، واحمرار، وتهيج في الأنسجة المبطنة للعين، وتعرف باسم "العين الوردية" وعادة ما نصاب بها بسبب الفيروسات والبكتيريا، وحسب موقع (Health line) الطبي، يحدث التهاب ملتحمة العين الربيعي بسبب رد فعل تحسسي.عادة ما يحدث التهاب ملتحمة العين الربيعي خلال أشهر الربيع والصيف؛ نتيجة لزيادة المواد المسببة للحساسية في الطبيعة، مثل حبوب اللقاح، والأتربة والغبار، ويمكن أيضاً أن يحدث نتيجة لرد فعل تحسسي لأشياء مثل:وبر الحيوانات.دخان السجائر.كلور حمامات السباحة.بعض مكونات مستحضرات التجميل.الإصابة بأي نوع من الحساسية الموسمية.التاريخ العائلي.وحسب وزارة الصحة المصرية، وموقع (Health line) الطبي، فإن أعراض الرمد الربيعي يمكن أن تظهر على النحو التالي:الدموع.حساسية.تورم العين.رؤية ضبابية.حرقان العين.احمرار العين.هرش في العينين.حساسية للضوء الساطع.إفرازات مطاطية من العين.الجفون العلوية خشنة ووعرة.وتوصي وزارة الصحة بضرورة التوجه إلى طبيب العيون فور ظهور أي عرض من الأعراض السابق ذكرها؛ لإعطاء الطفل العلاج اللازم لحالته ومرحلته العمرية.يذكر أن تشخيص الرمد الربيعي أمر سهل على الطبيب المختص، لكن متى تشك أن طفلك مصاب بالرمد الربيعي؟ يوصي الدكتور عمرو البكري، أستاذ طب وجراحة العيون بكليلة طب جامعة القاهرة، في مقطع فيديو منشور له عبر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، أن الأعراض تبدأ بحكة شديدة في منطقة العين، فضلاً عن احمرار العين، وإفرازات مطاطية بيضاء.يمكن علاج الرمد في المنزل، حالة كان الأمر متكرر في موسم حبوب اللقاح، وذلك عن طريق اتباع بعض الطرق، أهمها:تجنب لمس العين عند الشعور بالحكة.استخدام الأدوية المضادة للهيستامين.استخدام قطرات العين التي أقرها الطبيب.الابتعاد عن المناطق التي من شأنها تهيج العين مثل: الحدائق.تطبيق كمدات باردة على العين عند التعرض لأي من المهيجات.لكن في حالة استمرار الأعراض لأكثر من 3 أيام دون تحسن، لا بد من مراجعة الطبيب المختص، لمعرفة أفضل طريقة للعلاج؛ منعاً لحدوث أي مضاعفات.يذكر أنه يمكن تخفيف حدة الرمد في المنزل، باستخدام بعض الطرق لعل أهمها:تطبيق كمادات الماء البارد: التي تساعد على تهدئة العين، ويتم وضعها على العين بعد عصرها، وغلق العين، ويجب استخدام قطعة قماش نظيفة لكل عين.أو كمادات الشاي الدافئة: يمكن تقع كيسين من الشاي في الماء الدافئ وتطبيق كلاً منهما على العين؛ لاحتواء الشاي على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهاب والتورم.الوقايةالجدير بالذكر أنه يمكن تقليل فرص الإصابة بمرض الحساسية الربيعية، والوقاية من الحساسية، باتباع بعض النصائح وهي:العناية بالعين عن طرق غسلها بالماء الفاتر.عدم ملامسة العين عند الشعور بالحكة.تقليل التواجد في الأماكن المهيجة للحساسية.لا بد من الحفاظ على نظافة اليدين وغلسهما بالماء والصابون.الاهتمام بصحة العين بعدم استخدام العدسات اللاصقة في هذا الموسم.اتباع بروتوكول علاج الحساسية الذي يقره الطبيب للحالة.أخيراً، إن الوقاية خير من العلاج، فلا بد من مراجعة طبيبك الخاص عند ظهور أي عرض من الأعراض السابقة، مع الحرص على النظافة الشخصية، وعدم مشاركة أغراضك الشخصية مع أي شخص آخر؛ حرصاً على سلامتك، وسلامة من حولك.