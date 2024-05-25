الأيام السعيدة هنا مرة أخرى.. القاضي "الرحيم" يهزم السرطان

فقد أعلن، في فيديو على صفحته الرسمية في إنستغرام، انتهاء رحلة علاجه من المرض، قائلاً: "في آخر يوم لي من العلاج الإشعاعي، أنا في طريقي إلى أيام سعيدة".وظهر القاضي مع أفراد من عائلته وأصدقائه على ما يبدو، إضافة إلى الطاقم الطبي في Miami Cancer Institute، الذي أبلغه بانتهاء علاجه.فيما وثق الفيديو اللحظات المؤثرة للقاضي، وهو يغني: "الأيام السعيدة هنا مرة أخرى".كما شكر الطاقم الطبي الذي رافقه طوال فترة علاجه.فرانك كابريو أو فرانشيسكو كابريو، هو قاض ومحام أميركي ولد عام 1936. عمل كرئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1985، كما شغل منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة 10 سنوات.اكتسب في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني Caught in Providence الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي تم ترشيحه لجائزة "داي تايم إيمي" سنة 2021.كما زادت شهرته مع انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره في محاكمات، تميزت بالرأفة والرحمة والتماس العذر للمتهمين، مع حضور روح النكتة في جلساته، حتى لقب بـ"القاضي الرحيم" نظير مواقفه الإنسانية وانحيازه للضعفاء والمظلومين.وكان القاضي، الأب لخمسة أبناء، له منهم 7 أحفاد، قد أعلن في كانون الثاني الماضي اعتزاله مقاعد القضاة البدلاء بعد 40 عاماً من الخدمة التي شغل فيها منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في رود آيلاند ورئيس مجلس المحافظين والتعليم فيها أيضاً.