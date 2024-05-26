يرجع تاريخها إلى 2010.. عودة الصور المحذوفة في هواتف آيفون تثير ضجة

السومرية نيوز – منوعات



يشكو عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل من عودة الصور التي يقومون بحذفها من هذه الأجهزة إليها مرة أخرى، واستجابة لشكاوى المستخدمين طرحت آبل تحديثاً لنظام التشغيل آي.أو.إس 17.5 لحل هذه المشكلة.







وأكدت أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على الهواتف هنا، حسبما أفاد موقع 9TO5MAC، وطرح غالبية المستخدمين سؤالاً مماثلاً، كيف عادت الصور التي يرجع تاريخها إلى عام 2010 إلى الظهور مرة أخرى، حتى عندما لم يكن المستخدمون يستخدمون نفس الجهاز الذي كانوا يستخدمونه في ذلك الوقت؟.



واضافت الشركة إن المشكلة كانت في إدخال قاعدة البيانات الفاسدة الموجود في نظام ملفات الجهاز نفسه، وأضاف عملاق التكنولوجيا أن ICLOUD ليس مخطئًا هنا.



وأوضحت كذلك أن الصور التي لم يتم حذفها بالكامل من الجهاز لم تتم مزامنتها مع صور ICLOUD، وصرحت شركة أبل بأن "هذه الملفات كانت موجودة فقط على الجهاز نفسه، ومع ذلك، من الممكن أن تستمر الملفات من جهاز إلى آخر عند الاستعادة من نسخة احتياطية، أو إجراء نقل من جهاز إلى جهاز، أو عند الاستعادة من نسخة ICLOUD الاحتياطية ولكن دون استخدام صور ICLOUD". وقالت آبل عند الإعلان عن التحديث آي.أو.إس .17.5.1 إن "هذا التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج مشكلة نادرة وهي إمكانية ظهور الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى بعد حذفها".وأكدت أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على الهواتف هنا، حسبما أفاد موقع 9TO5MAC، وطرح غالبية المستخدمين سؤالاً مماثلاً، كيف عادت الصور التي يرجع تاريخها إلى عام 2010 إلى الظهور مرة أخرى، حتى عندما لم يكن المستخدمون يستخدمون نفس الجهاز الذي كانوا يستخدمونه في ذلك الوقت؟.واضافت الشركة إن المشكلة كانت في إدخال قاعدة البيانات الفاسدة الموجود في نظام ملفات الجهاز نفسه، وأضاف عملاق التكنولوجيا أن ICLOUD ليس مخطئًا هنا.وأوضحت كذلك أن الصور التي لم يتم حذفها بالكامل من الجهاز لم تتم مزامنتها مع صور ICLOUD، وصرحت شركة أبل بأن "هذه الملفات كانت موجودة فقط على الجهاز نفسه، ومع ذلك، من الممكن أن تستمر الملفات من جهاز إلى آخر عند الاستعادة من نسخة احتياطية، أو إجراء نقل من جهاز إلى جهاز، أو عند الاستعادة من نسخة ICLOUD الاحتياطية ولكن دون استخدام صور ICLOUD".

ومازال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحديث سيمنع فقط الصور المحذوفة من الظهور أو أنه يجب حذف هذه الصور بصورة دائمة.



يذكر أن الصور على أجهزة آبل لا تحذف فوراً عندما يقوم المستخدم بحذفها، وإنما يتم نقلها إلى مجلد الصور "المحذوفة مؤخراً".



وتظل هذه الصور في هذا المجلد لمدة 30 يوماً بحيث يمكن للمستخدم استعادتها إذا أراد ذلك. في الوقت نفسه يمكن للمستخدم حذف هذه الصور يدوياً من مجلد الصور "المحذوفة مؤخراً" عبر تطبيق فوتوز إذا أراد حذفها نهائياً بشكل فوري.



وسيجد المستخدمون الذين يفعلون خاصية التحديثات الآلية خيار تثبيت آي.أو.إس أو تثبيت آي.أو.إس 17.5.1 أما باقي المستخدمين الذين لديهم أحدث أجهزة آبل فيمكنهم الدخول إلى قائمة إعدادات لبدء تنزيل التحديث يدوياً.