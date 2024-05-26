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ماسك يهاجم واتساب: يسرق بياناتكم كل ليلة
منوعات
2024-05-26 | 13:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,717 مشاهدة
هاجم الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تطبيق التراسل الفوري "واتساب" واتهمه بسرقة بيانات المستخدمين خلال كل ليلة.
وكتب إيلون ماسك على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يقوم واتساب بتصدير بيانات المستخدم الخاصة بك كل ليلة.. لا يزال بعض الناس يعتقدون أنه آمن".
كما شارك ماسك أيضا مقطع فيديو لحوار صحفي يقول فيه الضيف إن واتساب يقوم بفتح ميكروفونات هواتف المستخدمين ويجمع البيانات من أجل استخدامها في أغراض تجارية ودعائية.
وسبق للملياردير الأميركي أن أكد بأنه لا يمكن الوثوق في تطبيق التواصل الفوري "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.
المحرر:
سعد أحمد
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