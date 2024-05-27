Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حماس تحمل إدارة بايدن مسؤولية مجزرة رفح
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أشياء لا ينبغي التخلص منها في حوض المطبخ.. اسباب وحلول

منوعات

2024-05-27 | 04:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أشياء لا ينبغي التخلص منها في حوض المطبخ.. اسباب وحلول
المصدر:
وكالات
475 مشاهدة

في بعض الأحيان، نرمي بقايا المأكولات في المجلى عندما ننظف الأطباق وأواني الطبخ. لكن بعض أنواع المأكولات والسوائل تسد الأنابيب وتسبب مشكلة كبيرة في مطبخك. شاركت مجموعة من خبراء المكونات المنزلية التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد أحواض المطبخ ولا يجب أن ترميها أبدًا في المجلى.

- الزيت
الزيت هو العدو رقم واحد للأنابيب. على الرغم من أنه سائل، إلا أنّه يتصلّب بسرعة ولا يمكن صرفه مثل السوائل الأخرى. للتخلص من الزيت، ضعه باردًا في عبوات بلاستيك واحكم إغلاقها قبل رميها في النفايات. أي نوع زيوت يساهم في سدّ أنابيب الصرف، مثل المايونيز، صلصات السلطة، الزبدة ودهون اللحوم. في حال تسرّب بعض الزيت في المجلى، إفتح الماء الساخن لبضع دقائق لمنع تجمد الدهون.

- الرز والمكرونة
لا ترمي المأكولات الغنية بالنشاء في المجلى مثل قشور البطاطاس والأرز والمعكرونة. يزيد حجم هذه المأكولات عند تعرّضها للماء، فتتجمع في الأنابيب وتسدها.

- الطحين
عندما يمتزج الدقيق بالماء، يصبح لزجا ولاصقا. يتراكم الدقيق على جوانب الأنابيب ويلتقط أيضًا مأكولات أخرى عند مرورها. مع الوقت، سوف تكبر الكتلة وتصبح صلبة جدًا فتسد التمديدات الصحية.

- البن
يُستخدم البن لإزالة الروائح الكريهة في المجلى، لكنّه يتجّمع في الأنابيب ويسدّها. للتخلص من البن، استخدمه في الزرع وامزجيه مع التراب. يحتوي البن على نسبة عالية من النيتروجين، وهو معدن يساعد نمو الخضروات والنباتات.

- المناديل الورقية
المناديل الورقية لا تتحلّل فعلياً وتبقى عالقة في الأنابيب وتسبب انسدادها. يجب أن تعتبروها نفايات صلبة.
سلّة المهملات هي المكان المناسب، وهذا ينطبق على كلّ أنواع المناديل سواء كانت تستعمل مرة واحدة أو أكثر.

- اللاصقات على الفواكه والأوعية
قد نقول إنَّها صغيرة ولا تخلق أي مشكلة، وهذا خطأ، فالمشكلة مع اللاصقات أنّها يمكن أن تلتصق داخل الأنابيب بكلّ سهولة. كما أنَّ اللاصقات مصنوعة من مواد تأخذ الكثير من الوقت كي تتحلّل.

انزع اللاصقات على الفواكه أو الأوعية وارمها في النفايات حيث يجب أن تكون.

- أعقاب السجائر
عندما يمتص الفلتر الموجود في أعقاب السجائر الماء، فهو يتمدد. كما أن أعقاب السجائر لا تتحلل أبداً، وهي تحتوي مواد كيميائية مؤذية مثل "النيكوتين" الذي قد يلوث الماء.
استخدم منفضة سجائر مليئة بالرمل من أجل الرماد. ثم انقع أعقاب السجائر في الماء كي تتجنب حدوث حريق، ثم ارمها في سلة المهملات.

- قشر البيض
إذا سحقت قشور البيض إلى قطع صغيرة جداً فهذا لا يعني أنها ستمرّ عبر الأنابيب. هذه القطع الصغيرة يمكن أن تعلق الواحدة بالأخرى وتتسبب بانسداد كارثي.
استعمل قشر البيض في النباتات كسماد أو قشر البيض المسلوق مباشرة في سلة المهملات.

وصفات منزلية لحل مشكلة انسداد حوض الجلي بفاعلية:

غليان الماء: وهذا أسهل الحلول وأقلها تكلفةً على الإطلاق مما يعطيه الأولوية لتجربته أولًا، لذا ضع وعاء ماء على الموقد واتركه ليغلي وخلال انتظارك لغليان الماء أزيل أكبر كمية ممكنة من الماء الراكد في حوض الجلي مستخدمةً كوبًا صغيرًا، ثم صب الماء المغلي في الحوض وانتظروا، فإذا تراكم الماء في الحوض دون أن يتحرك الانسداد اتركه ليبرد ثم تخلص منه وعاود المحاولة عدة مرات حتى يتحرك الانسداد، وبحسب خبراء النظافة هذه الطريقة تناسب معظم أنواع الانسدادات.

محلول الخل وصودا الخبز: بعد إزالة الماء الموجود في الحوض اسكب كوبًا من صودا الخبز في المصرف وأتبعه بكمية مساوية له من خل التفاح، سيتفاعل المحلول بعد ذلك ويفور ثم يهدأ، انتظر 15 دقيقةً، ثم شغل الماء الساخن للتحقق من زوال الانسداد، وكرر العملية إن لزم الأمر.

مزيج صودا الخبز والملح: تُحضر هذه التركيبة بخلط نصف كوب من الملح مع كوب من صودا الخبز يترك لعدة ساعات في مصرف حوض الجلي، ثم اغسل الحوض بماء مغلي للتأكد من نجاح فتح الانسداد.

قد لا يمكن إزالة الانسدادات الشديدة باستخدام أي من الطرق المنزلية. فإذا لاحظت استمرار بطء التصريف أو انبعاث روائح كريهة من البالوعة، فقد يكون ذلك علامة على تراكم طويل الأمد سيستمر في منع تدفق الماء. في هذه الحالة، من الأفضل الاتصال بمحترف موثوق لحل المشكلة نهائيًا.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

للنساء فقط

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية -الحلقة ٣٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-27
Play
بغداد شارع الجمهورية -الحلقة ٣٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-27
عشرين
Play
عشرين
الموازنة .. المحافظات تحتج والحكومة توضح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-26
Play
الموازنة .. المحافظات تحتج والحكومة توضح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-26
خط أحمر
Play
خط أحمر
قمة الغدر في ديالى سرقوه و*تلوه - الحلقة ٦ | الموسم 7
14:30 | 2024-05-26
Play
قمة الغدر في ديالى سرقوه و*تلوه - الحلقة ٦ | الموسم 7
14:30 | 2024-05-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-26
Play
العراق في دقيقة 26-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-26
جات بالليل
Play
جات بالليل
WE GO 26-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-26
Play
WE GO 26-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-26
Play
نشرة ٢٦ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع التنمر 26-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-26
Play
موضوع التنمر 26-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-26
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحقيقية لمعالجة البطالة - حلقة ٣١ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-26
Play
الطرق الحقيقية لمعالجة البطالة - حلقة ٣١ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة الفنان قاسم السلطان 26-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-26
Play
سيرة الفنان قاسم السلطان 26-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-26
رحال
Play
رحال
أقدم محكمة بالتاريخ ومنزل النبي ابراهيم - الحلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-25
Play
أقدم محكمة بالتاريخ ومنزل النبي ابراهيم - الحلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية -الحلقة ٣٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-27
Play
بغداد شارع الجمهورية -الحلقة ٣٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-27
عشرين
Play
عشرين
الموازنة .. المحافظات تحتج والحكومة توضح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-26
Play
الموازنة .. المحافظات تحتج والحكومة توضح - الحلقة ١٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-26
خط أحمر
Play
خط أحمر
قمة الغدر في ديالى سرقوه و*تلوه - الحلقة ٦ | الموسم 7
14:30 | 2024-05-26
Play
قمة الغدر في ديالى سرقوه و*تلوه - الحلقة ٦ | الموسم 7
14:30 | 2024-05-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-26
Play
العراق في دقيقة 26-05-2024 | 2024
14:00 | 2024-05-26
جات بالليل
Play
جات بالليل
WE GO 26-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-26
Play
WE GO 26-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-26
Play
نشرة ٢٦ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع التنمر 26-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-26
Play
موضوع التنمر 26-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-26
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحقيقية لمعالجة البطالة - حلقة ٣١ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-26
Play
الطرق الحقيقية لمعالجة البطالة - حلقة ٣١ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة الفنان قاسم السلطان 26-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-26
Play
سيرة الفنان قاسم السلطان 26-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-26
رحال
Play
رحال
أقدم محكمة بالتاريخ ومنزل النبي ابراهيم - الحلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-25
Play
أقدم محكمة بالتاريخ ومنزل النبي ابراهيم - الحلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-25
افضل من العام الماضي
افضل من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
الوضع مستقر كما هو
الوضع مستقر كما هو
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.