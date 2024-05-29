في ذكرى ميلاده.. "يوتيوب" يقدم هدايا لمستخدميه

وقال موقع يوتيوب في منشور على مدونته إن الألعاب ستكون متاحة الآن لجميع المستخدمين.ولتجربة Playables، سينتقل المستخدم إلى صفحة YouTube الرئيسية على سطح المكتب أو تطبيق Android وiOS.وقالت المنصة أيضًا إن التطبيق يمكنه حفظ تقدم اللعبة وتتبع أفضل النتائج على الإطلاق لكل لاعب.