وباء غامض يفتك بالكائنات البحرية حول العالم

وتشير الصحيفة إلى أن "هذا الوباء انتشر في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى الموت الجماعي لقنافذ البحر. ويقول العلماء إن العدوى يمكن أن تؤدي إلى الانقراض الكامل لهذا النوع من الكائنات البحرية".وكما تقول الصحيفة، فإن "الوباء المنتشر كائن حي دقيق وحيد الخلية. وبسبب ذلك، تبدأ قنافذ البحر في فقدان عمودها الفقري وتموت في غضون يومين. علاوة على ذلك، بدأت العدوى تتكاثر بسرعة، مما أدى إلى الموت الجماعي لشوكيات الجلد".وقال عالم الأحياء البحرية عمري برونشتاين: "من الناحية الوظيفية، فإن قنافذ البحر التي هاجمها هذا العامل الممرض انقرضت بالفعل في البحر الأحمر".وأكد أيضا أن الفيروس يشكل الآن تهديدا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها، لذلك من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.