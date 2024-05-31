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ما فضل صيام يوم عرفة وما هي اعماله.. 10 نصائح للاستعداد لوقفة عرفات

منوعات

2024-05-31 | 11:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما فضل صيام يوم عرفة وما هي اعماله.. 10 نصائح للاستعداد لوقفة عرفات
597 مشاهدة

مع اقتراب موعد وقفة عرفات، نستعد لقيام ليلها وحسن صيام نهارها، نتعرف معاً إلى فضل صيام يوم عرفة 2024 وكيف نستعد له للحاج وغير الحاج.

مع بداية ليلة عرفة، نسعى إلى حسن استقبالها بالذكر، والصلاة، والصيام، والدعاء، ونلتمس دعوات مستجابة في هذه الليلة المباركة، لفضلها العظيم؛ لذا نتعرف إلى فضل صيام يوم عرفة 2024 سواء للحاج أو غير الحاج.


إن صيام يوم عرفة من أحب الأعمال وأعظمها لغير الحاج، فقد ورد في فضل صيامه لغير الحاج العديد من الأحاديث عن رسول الله ﷺ، ومن فضل عرفة وصيامه ما يلي:

صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، حيث قال ﷺ: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده". (رواة مسلم).
اختصه الله صوم عرفة بالعتق من النار، حيث قال ﷺ: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة" (رواه الترمذي).
أما عن صوم عرفة للحاج، فلا صيام للحاج، فحسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يكره صيام عرفة للحاج؛ حيث يضعفه الصوم عن استكمال المناسك، ويقلل من قدرته على الوقوف بعرفة، والدعاء، واستكمال مناسك الحج.

موعد يوم عرفة 2024 ومتى يبدأ وينتهي؟
هذا العام، تبدأ ليلة عرفة من مساء يوم الجمعة، الموافق 14 يونيو 2024، وينتهي يوم عرفة مع غروب شمس يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024، وحسب الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يولد هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس، الموافق 6 يونيو 2024، وبالتالي تصبح وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى 1445 على النحو التالي:

غرة ذي الحجة 1445 توافق الجمعة، الموافق 7 يونيو 2024.
وقفة عرفات 1445 توافق السبت، الموافق 15 يونيو 2024.
أول أيام عيد الأضحى 1445 يوافق الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.
ثاني أيام عيد الأضحى 2024 يوافق الإثنين، الموافق 17 يونيو 2024.
ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوافق الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2024.
رابع أيام عيد الأضحى 2024 يوافق الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024.
ما يستحب فعله في يوم عرفة 2024 للحاج
فضل صيام يوم عرفة 2024 للحاج وغير الحاج

الوقوف بعرفة: باعتباره ركن الحج الأعظم، ويقف الحاج بجبل عرفات من زوال الشمس وحتى طلوع فجر يوم النحر، أي أول أيام عيد الأضحى، الذي يوافق 10 ذي الحجة.

التبكير في الذهاب إلى عرفة: فإذا طلعت شمس يوم 9 ذي الحجة يستحب التبكير في الذهاب إلى عرفة، ذلك إن لم يذهب الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وعلى الحاج أن ينتظر في عرفة حتى غروب الشمس.

الإكثار من الدعاء: يستحب في هذا اليوم العظيم الدعاء للنفس وللغير، في اتجاه القبلة، وخير الدعاء في يوم عرفة، ما جاء عن رسول الله ﷺ: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحي، ويميت، وهو على كل شيء قدير".

الإكثار من الذكر: يستحب في هذا اليوم أن يكثر الحج من التسبيح "سبحان الله"، والتكبير "الله أكبر"، والتهليل "لا إله إلا الله".

الصلاة: يسن على الحاج أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر في عرفة، ولا شيء على الحاج إن صلى كل صلاة في وقتها أو صلاها جمع تأخير.

لا صيام للحاج في عرفة: حتى يستطيع الحاج استكمال أركان الحج ومناسكه، لا بد ألا يصوم؛ حتى يتمكن من استكمال مناسك الحج.

الوقوف بعرفة لا يشترط الطهارة: إن الوقوف بعرفة ممتد حتى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، فمن أدرك عرفة في أي جزء من الليل قبل الفجر صح وقوفه بها، ولا يشترط للوقوف الطهارة.

الذهاب إلى المزدلفة: بعد الغروب على الحاج أن يذهب إلى المزدلفة، ويسن أن يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، والمكوث للدعاء حتى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، والوقوف بمزدلفة سنة مؤكدة عند الشافعية، وواجبة عند الحنابلة.

كيف يستعد غير الحاج لصيام يوم عرفة 2024؟
الاستعداد من عشاء يوم ذي الحجة بأخذ قسط من الراحة لقيام ليلها.
القيام في الثلث الأخير من الليل للذكر والدعاء وأداء ركعتين لله.
ثم تناول وجبة السحور إعمالاً لسنة النبي ﷺ.
أن ننوي صيام يوم عرفة، ولا حرج من أن تنوي الصيام في نهارها ما دمت صائماً.
الإكثار من الذكر والدعاء وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم حتى الفجر.
تأدية صلاة الفجر ويفضل الاستمرار في الذكر والدعاء حتى الشروق.
ثم تأدية ركعتي الضحى.
وفي نهار عرفة أكثر من التكبير والتهليل والتلبية.
ولا تنسى إخراج الصدقات وإن قلت.
تأدية الفروض على وقتها.

ومع نهاية يوم عرفة وصيامه، على المؤمن أن يحمد الله على أن بلغه صيام يوم عرفة فأحسن صيام الليلة المباركة وقيامها، عسى أن يكتبنا الله في يوم عرفة ممن عتقوا من النار، وتغيرت أقدارهم لأحسنها.
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