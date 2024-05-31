علاء مبارك ينتقد صمت صلاح عن حرب غزة

وجه علاء، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، اليوم الجمعة، انتقادا لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح، بسبب "صمته" حول الهجوم الإسرائيلي على رفح وغزة.

ونشر علاء مبارك على حسابه الرسمي في منصة إكس: "محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه نفتخر به نتابع مبارياته مع نادي ليفربول. حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد.. الغريب أن معظم نجوم الرياضة، عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم، تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل فى رفح أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب!".