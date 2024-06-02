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للمرة الخامسة.... قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ في عمر الـ93 يعلن زواجه

منوعات

2024-06-02 | 10:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
للمرة الخامسة.... قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ في عمر الـ93 يعلن زواجه
المصدر:
وكالات
984 مشاهدة

أعلن رجل الأعمال وقطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ البالغ من العمر 93 عاما، اليوم الاحد، زواجه من إيلينا جوكوفا البالغة من العمر 67 عاما لتكون الزوجة الخامسة في سجله الحافل بعقد القران.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية تم "إعلان خطبة مردوخ على عالمة الأحياء المتقاعدة جوكوفا في اذار الماضي، وأقيم حفل الزفاف اليوم في موراجا، حيث مقر سكن مردوخ ومزرعة الكروم الخاصة به في ولاية كاليفورنيا الأمريكية".

قالت الصحيفة إن "حفل زفاف روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا حضره الأصدقاء المقربون والعائلة، وذلك بعد تسعة أشهر من تسليم رئاسة إمبراطوريته الإعلامية إلى ابنه لاشلان".

وبحسب الصحيفة البريطانية يعتبر هذا "الزفاف الزواج الخامس لمردوخ، فقد كان زواجه السابق من عارضة الأزياء وزوجة ميك جاغر السابقة جيري هول في الفترة من عام 2016 إلى عام 2022، بينما كان زواجه الأول من مضيفة الطيران باتريشيا بوكر في عام 1956، وانفصل الزوجان بعد 11 عاما ولديهما طفلة واحدة".

وفي نفس عام طلاق بوكر عام 1967، تزوج مردوخ من زوجته الثانية الصحفية الاسكتلندية آنا ماريا تورف وأنجب منها ثلاثة أطفال، هم إليزابيث ولاشلان وجيمس، لكن انفصلا في عام 1999 بعد 32 عاما من الزواج، وبعد أشهر تزوج مردوخ من ويندي دينغ، وأنجب منها ابنتين، غريس وكلوي، ثم انفصل الزوجان في عام 2013.

وبعد طلاقه من عارضة الأزياء هال في صيف عام 2022، دخل مردوخ في خطبة قصيرة الأمد مع أخصائية صحة الأسنان المتقاعدة آن ليزلي سميث في ربيع عام 2023، لكنها انتهت بعد أسبوعين فقط، ويُعتقد أن زوجة مردوخ الثالثة دينغ، هي التي قدمته إلى جوكوفا.

وتعتبر جوكوفا زوجته الخامسة عالمة أحياء جزيئية بارزة تدرس مرض السكري، حيث نقلت أبحاثها إلى مؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا.

وجاءت جوكوفا إلى الولايات المتحدة من موسكو برفقة زوجها السابق، ألكسندر جوكوف، الذي أصبح في النهاية مستثمرا مليارديرا في مجال الطاقة، وكانت ابنتهما داشا متزوجة من رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش حتى عام 2017.

ومن غير المرجح أن يكون لزواج مردوخ الأخير أي تأثير كبير على شؤونه التجارية، حيث إن فوكس كورب ونيوز كورب تسيطر عليها مؤسسة عائلية، وتنتمي جميع الأسهم إليه وأطفاله الأربعة الأكبر سنا وهم برودنس وإليزابيث ولاشلان وجيمس.
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