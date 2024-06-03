جورج وسوف بين الحياة والموت أو على مشارف حفلة تُشعل ليالي دبي؟

تداولت بعض الصفحات على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية أنباء تُفيد بتعرّض الفنان السوري جورج وسوف لنزيف حاد بالأنف بسبب إرتفاع في ضغط الدم ونقل على اثرها إلى المستشفى وتمّ إجراء عملية جراحية له وحالته حرجة، في حين كشفت إدارة أعمال سلطان الطرب عن وضعه الصحي.وقالت إدارة أعمال الفنان السوري: "الفنان حالياً بحالة صحية جيدة ويواصل نشاطه الفني حيث يسجل أغنية حالياً في الاستوديو إستعداداً لطرحها الفترة المقبلة ضمن موسم الصيف الحالي".ونشر جورج وسوف تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة أكس يشوّق فيها الجمهور لحفلته المنتظرة على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي بتاريخ 28 حزيران 2024، وأرفقها بتعليق متجاهلاً فيه الشائعات: "محطتنا المقبلة في دبي".ورغم أن الأخبار التي إنتشرت بسرعة البرق ليست سوى شائعات لا صحة لها، إلا أن الجمهور شعر بحالة قلق وخوف على صحة نجمهم الأول، فانتشرت على المنصات الرقمية الكثير من التدوينات التي تتمنى الصحة والعمر الطويل لجورج وسوف، فقال ناشط على منصة أكس: "طول عمرك كبير يا سلطان الطرب.. الله يديمك يا ابو وديع"، وكتب آخر: "يطول عمرك يا سلطان واتضل بصحتك أبو وديع".في سياق آخر، كشف جورج وسوف مؤخراً عن معاناته بعد وفاة نجله البكر وديع الذي رحل عن عالمنا مع بداية العام الماضي 2023، وأشار جورج خلال لقائه في برنامج "بودكاست Big Time” الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب مع الفنانة أصالة نصري، إلى أنه ما زال يُعاني من صدمة وفاة نجله، تلك الصدمة التي وقعت عليه كالصاعقة، فما زال حتى الآن لم يصدق أن نجله رحل رغم محاولته تقبّل الوضع لكن الفاجعة كانت كبيرة جداً بالنسبة له.