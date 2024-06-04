صورة نادين نسيب نجيم مع إسرائيلي تشعل مواقع التواصل مجدداً وهي تتجه إلى القضاء 

وأثار المنشور حفيظة البعض ظناً منهم أن الخبر صحيح لييتبيّن أن الفيديو يعود لعام 2021 حين كانت نادين تصوّر إعلاناً لإحدى الشركات العالمية ووضحت آنذاك أنها لم تكن تعرف هوية الخبير التجميلي.وقرّرت نادين نجيم اللجوء إلى القضاء لمحاسبة الصفحة التي تسعى إلى نشر معلومات مغلوطة ضدّها وتشوّه صورتها أمام الجمهور، فعلّقت في خاصية القصص الصغيرة عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستغرام: "سأقاضيك بتهمة نشر الأخبار المزيّفة وتشويه صورتي… سيتصل بك المحامي قريباً".في سياق متصل، دافع عدد كبير من جمهور النجمة عنها وأكدوا أن هناك مجموعة من الأشخاص تحاول تشويه سمعتها ونشر أخبار كاذبة عنها، فقال أمين صاحب إحدى الصفحات الإلكترونية التي تهتم بأخبار الفن والمشاهير: "من كتر ما شعبنا غبي وما بحلل وما عندو القدرة يفكر.. نادين كانت غير عن الصور لنشرها الإسرائيلي وواضحة انها قديمة". وأكّد أمين أن نادين نجيم تعدّ من أكثر المشاهير التي تدعم القضية الفلسطينية من خلال منشوراتها على وسائل التواصل.ردّت نادين نجيم على المنشور حيث شكرت صاحب الفيديو على كلامه الصريح وكتبت: "انت عم تحكي كلمة حق وهيدا مش تحيز ابدا.. ليش الإنسان بده يسكت عن الظلم أو الحق واذا حكي مش معناته تحيز بالعكس حلو الإنسان يعيش بضمير ويحكي بضمير شكرا امين على كل كلمة قلتها واختصرت الموضوع بشكل واضح وحقيقي".