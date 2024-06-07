تحذير.. "بديل للسكر" يسبب زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"مؤشر سلبي".. عودة السيطرات لشوارع بغداد وامتعاض برلماني من عدم تفعيل الجانب الاستخباري
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحذير.. "بديل للسكر" يسبب زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية

منوعات

2024-06-07 | 02:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير.. &quot;بديل للسكر&quot; يسبب زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية
619 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

ذكرت دراسة أن بديل السكر الشائع "زيليتول" (Xylitol)، الذي يستخدم عادة من قبل أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن أو مرضى السكري، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمة القلبية والسكتة الدماغية، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن بدائل السكر مثل الزيليتول والإريثريتول تستخدم على نطاق واسع في الأطعمة المصنعة، مثل الحلوى والعلكة والسلع المخبوزة، حيث تشير الدراسات إلى أن تلك المحليات تحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ولا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر بالدم.

وذكرت الدراسة الجديدة التي نشرت كاملة في "مجلة القلب الأوروبية"، أن باحثين من عيادات "كليفلاند كلينيك" أجروا العديد من الأبحاث، حيث قاموا بتحليل عينات البلازما المحفوظة لأكثر من 3000 شخص أخذت منهم وهم صائمين عن الطعام والشراب طوال الليل.

وتمت متابعة هؤلاء الأشخاص على مدى 3 سنوات، حيث عانى بعضهم من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن أولئك الذين عانوا من أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم مستويات عالية من الزيليتول في الدم.

ودرس الباحثون أيضًا تأثير الزيليتول على التخثر باستخدام الدم البشري الكامل والصفائح الدموية، ووجدوا أن ذلك المحلي يتسبب في تجلط الصفائح الدموية في الدم.

ثم قاموا باختبار مدى سرعة تجلط الدم في وجود الزيليتول على نماذج الفئران، عن طريق إصابة الشريان السباتي للحيوان، واكتشفوا أن ذلك المحلي يعزز معدل تكوين الجلطة في مواقع إصابة الشرايين.

والجلطات الدموية التي تنتقل إلى الشرايين أو الأوردة في أعضاء الجسم، مثل القلب، يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى الموت.

وفي هذا الصدد، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، ستانلي هازن، رئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في معهد ليرنر للأبحاث في كليفلاند كلينك، للشبكة الأميركية: "إننا نضع هذه الأشياء (بدائل السكر) في هرمنا الغذائي، والأشخاص الذين من المرجح أن يستهلكوها هم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مثل مرضى السكري".

رفض.. وتساؤلات

في المقابل، رفض مجلس مراقبة السعرات الحرارية، الذي يمثل المصنعين والموردين للأطعمة والمشروبات منخفضة السعرات الحرارية، نتائج الدراسة.

 

وقالت رئيسة المجلس، كارلا سوندرز، في بيان حصلت "واشنطن بوست " على نسخة منه: "نتائج هذه الدراسة تتعارض مع عقود من الأدلة العلمية التي تثبت سلامة وفعالية المحليات منخفضة السعرات الحرارية مثل الزيليتول، من قبل وكالات الصحة والتنظيم العالمية".

وتابعت: "تم الوثوق بالزيليتول باعتباره مُحليًا رائعًا منخفض السعرات الحرارية لأكثر من 60 عامًا، وقد أثبتت فوائده للأسنان، بما في ذلك منع تراكم البلاك وتسوس الأسنان، وهو موجود بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفراولة والخس والشوفان".

من جانبه، قال أستاذعلوم التغذية في جامعة جورج واشنطن، روب فان دام، إنه على الرغم من أن نتائج الدراسة مقنعة وتضيف إلى الأبحاث الحالية حول مخاطر المحليات الصناعية، فإن العلماء ربما لم يتمكنوا من اختبار العلاقة بشكل صحيح بين الزيليتول المستهلك ومخاطر القلب.

وبرر ذلك بقوله إنهم استخدموا دمًا من أشخاص كانوا صائمين، مما يعني أن الدم ربما يحتوي على الزيليتول الذي يتم إنتاجه في الجسم نفسه، عن طريق التمثيل الغذائي.

وتابع: "لذا فإن السؤال هو: هل هذه المستويات المرتفعة من الزيليتول تعكس حقًا أن المدخول الغذائي من الزيليتول سيء؟ أم أنه يعني فقط أن هناك خطأ ما في عملية التمثيل الغذائي لدى الأشخاص يؤدي إلى ارتفاع مستويات الزيليتول؟".

وكانت دراسة نشرت في فبراير من العام الماضي قد تحدثت عن وجود علاقة بين بديل السكر "الإريثريتول"، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "Nature Medicine"، إن الباحثين فحصوا مستويات الإريثريتول في الدم لحوالي 4000 شخص من الولايات المتحدة وأوروبا، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم أعلى تركيز في الدم من بديل السكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وكان المشاركون، الذين تجاوزوا سن الستين في الغالب، إما مصابون بالفعل أو معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب حالات مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وقتها.

كذلك وجد الباحثون أنه عندما أطعموا فئران التجارب الإريثريتول، أدى ذلك إلى تعزيز تكوين الجلطات الدموية.

ووفقا للدراسة فإن محلي "الإريثريتول" يحفز على الأغلب التخثر في دم الإنسان والبلازما أيضاً.

ومن بين 8 أشخاص تناولوا الإريثريتول بمستويات نموذجية في نصف لتر من آيس كريم كيتو أو علبة مشروب محلى صناعياً، ظل بديل السكر في دمائهم لمدة تزيد عن يومين.

وفي هذا السياق، قال طبيب القلب وأستاذ التغذية في كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس، داريوش مظفريان، والذي لم يشارك في الدراسة، إنه "لم تكن هناك دراسات كافية لتحديد الآثار الصحية طويلة المدى لبدائل السكر على البشر".

واعتبر أن ذلك يشكل مشكلة، مردفا: "بغض النظر عن تلك الدراسة، فلا يوجد دليل كاف على أن بدائل السكر آمنة حقاً".

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
تاهوات تقطع المجسرات وتهاجم الوكالات - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-06
Play
تاهوات تقطع المجسرات وتهاجم الوكالات - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-06
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة فاتن اياد - الحلقة ٨ | season 3
15:30 | 2024-06-06
Play
الممثلة فاتن اياد - الحلقة ٨ | season 3
15:30 | 2024-06-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-06
Play
نشرة ٦ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-06
Play
06-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-06
Morning Live
Play
Morning Live
الاتكالية مرض يكسر اجنحة الشباب - حلقة ٤٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-06
Play
الاتكالية مرض يكسر اجنحة الشباب - حلقة ٤٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء عفك - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-06
Play
الديوانية قضاء عفك - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-06
بعد التحري
Play
بعد التحري
جباية بلا خدمات.. رئة العراقيين تختنق من الرسوم والضرائب - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-05
Play
جباية بلا خدمات.. رئة العراقيين تختنق من الرسوم والضرائب - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-05
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة تعاطي المخــ.ــدرات في العراق - حلقة ٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-05
Play
ظاهرة تعاطي المخــ.ــدرات في العراق - حلقة ٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع الأمل 5-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-05
Play
موضوع الأمل 5-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
اعمل قليل واربح قليل 5-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-05
Play
اعمل قليل واربح قليل 5-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-05
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
تاهوات تقطع المجسرات وتهاجم الوكالات - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-06
Play
تاهوات تقطع المجسرات وتهاجم الوكالات - الحلقة ١٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-06
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة فاتن اياد - الحلقة ٨ | season 3
15:30 | 2024-06-06
Play
الممثلة فاتن اياد - الحلقة ٨ | season 3
15:30 | 2024-06-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-06
Play
نشرة ٦ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-06
Play
06-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-06
Morning Live
Play
Morning Live
الاتكالية مرض يكسر اجنحة الشباب - حلقة ٤٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-06
Play
الاتكالية مرض يكسر اجنحة الشباب - حلقة ٤٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء عفك - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-06
Play
الديوانية قضاء عفك - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-06
بعد التحري
Play
بعد التحري
جباية بلا خدمات.. رئة العراقيين تختنق من الرسوم والضرائب - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-05
Play
جباية بلا خدمات.. رئة العراقيين تختنق من الرسوم والضرائب - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-05
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة تعاطي المخــ.ــدرات في العراق - حلقة ٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-05
Play
ظاهرة تعاطي المخــ.ــدرات في العراق - حلقة ٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع الأمل 5-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-05
Play
موضوع الأمل 5-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
اعمل قليل واربح قليل 5-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-05
Play
اعمل قليل واربح قليل 5-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-05
افضل من العام الماضي
افضل من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
الوضع مستقر كما هو
الوضع مستقر كما هو
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.