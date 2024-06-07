احتفالاً بخروجه من السجن.. قائد ميليشيا ليبي يرمي أموالاً في الشارع (فيديو)

# بعد الافراج عنه من سجن الردع .. عادل غلوس الشهير " عادل شيتا " القيادي بكتيبة القوة الوطنية المتحركة يرمي آلاف الدينارات على الناس من شرفة منزله في غوط الشعال بمدينة طرابلس احتفالاً بخروجه من السجن بعد حبسه سنة 2018... pic.twitter.com/Yjs7VckX7E
— طيب رقرق (@tayebragrag) June 6, 2024
# بعد الافراج عنه من سجن الردع .. عادل غلوس الشهير " عادل شيتا " القيادي بكتيبة القوة الوطنية المتحركة يرمي آلاف الدينارات على الناس من شرفة منزله في غوط الشعال بمدينة طرابلس احتفالاً بخروجه من السجن بعد حبسه سنة 2018... pic.twitter.com/Yjs7VckX7E