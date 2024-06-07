احتفالاً بخروجه من السجن.. قائد ميليشيا ليبي يرمي أموالاً في الشارع (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ليبية، قيام قائد ميليشيا "القوة الوطنية المتحركة" السابق عادل غلوس، وهو يلقي أموالا من شرفة منزله، احتفالا بإطلاق سراحه وخروجه من السجن، فيما تجمع عدد من الأشخاص أسفل المبنى لالتقاط النقود.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم "إطلاق سراح آمر "القوة الوطنية المتحركة" السابق عادل غلوس السيفاو الملقب بـ"شيتا"، والقيادي بـ"كتيبة ثوار طرابلس" أدهم ناصوف، بعد حبسهما لسنوات في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، بتهمة التهريب والابتزاز".



واحتفالا بحريته، ألقى القيادي الميليشياوي كمية كبيرة من الأموال من شرفة بيته بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة تدافع المواطنين الذين احتشدوا أسفل منزله وتسابقهم لالتقاط الأوراق النقدية التي رماها، كما شهد الشارع الذي يقيم فيه ازدحاما كبيرا.