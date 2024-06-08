غضب واسع على مواقع التواصل بعد مقطع تعذيب قطة في السعودية (فيديو)

#عاجل ‼️#فيديو 🇸🇦
شرطة منطقة #الجوف تقبض على
شخص لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قط).#السعودية #تم_القبض #عاجل_الآن #يحدث_الان
#المطالبه_بالقبض_علي_معنف_الجوف pic.twitter.com/ZGcAY2XUou
— ثامر الشهراني | Thamer (@th_alshahrani1) June 8, 2024
#عاجل ‼️#فيديو 🇸🇦
شرطة منطقة #الجوف تقبض على
شخص لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قط).#السعودية #تم_القبض #عاجل_الآن #يحدث_الان
#المطالبه_بالقبض_علي_معنف_الجوف pic.twitter.com/ZGcAY2XUou
شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قط). pic.twitter.com/TDg5t99u5j
— الأمن العام (@security_gov) June 8, 2024
شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قط). pic.twitter.com/TDg5t99u5j