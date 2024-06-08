غضب واسع على مواقع التواصل بعد مقطع تعذيب قطة في السعودية (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول لمواطن سعودي وهو يعذب قطة، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يمسك بحبل يتدلى منه قط، ويقوم بهزه في الفضاء بينما كان الحيوان اليائس يتغبط، في محاولة لإنقاذ نفسه.

#عاجل ‼️#فيديو 🇸🇦



شرطة منطقة #الجوف تقبض على

شخص لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قط).#السعودية #تم_القبض #عاجل_الآن #يحدث_الان

#المطالبه_بالقبض_علي_معنف_الجوف pic.twitter.com/ZGcAY2XUou — ثامر الشهراني | Thamer (@th_alshahrani1) June 8, 2024



في غضون ذلك، قبضت شرطة منطقة الجوف على الشخص الذي ظهر في المقطع لتعذيبه وإيذائه كائنا فطريا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة. في غضون ذلك، قبضت شرطة منطقة الجوف على الشخص الذي ظهر في المقطع لتعذيبه وإيذائه كائنا فطريا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.