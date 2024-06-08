200 ألف اعجاب.. "الطفل العابس" يجتاح التواصل الاجتماعي (صور)

تقول كارسون إنها فوجئت بردود الفعل على صور "ترينت"، حيث نشرت على صفحتها "Drawing In Light Photography" صوراً للرضيع بتعابير وجهه العابسة التي سرعان ما تصدرت العناوين وحققت شهرة واسعة.تعابير الطفل العابس كانت فريدة للغاية، مما دفع الناس لربط وسم #grumpybaby بصوره، وانتشرت تلك الصور بسرعة على الإنترنت.حصدت صور ترينت نحو 200 ألف إعجاب حتى الآن، بالإضافة إلى آلاف التعليقات.تقوم لورين كارسون بتصوير الأطفال حديثي الولادة منذ 10 سنوات، لكنها لم تصادف من قبل طفلاً بملامح عابسة ومميزة كما ظهر في صور ترينت.علقت كارسون على ذلك بقولها لقناة "فوكس": "لم يكن من الممكن أن أتنبأ بما حدث. عندما وضعت الرضيع ترينت وبدأت في التقاط صوره، لم أرَ طوال خبرتي طفلاً مثل هذا في تعابير وجهه ونظراته المباشرة. لم يكن يبكي أو منزعجاً، بل كان يبدو ممتعضاً وغاضباً، وجذب انتباه الكثيرين بملامح وجهه. لم أكن أتوقع أن تصل صوره إلى هذا العدد الكبير من الناس".بفضل الرضيع ترينت، تلقت المصورة كارسون تقديراً كبيراً، وانهالت عليها الطلبات لحجز جلسات تصوير للأطفال حديثي الولادة.