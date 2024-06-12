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في يومها العالمي... إكتشفوا أغرب الوصفات فلافل بالشوكولا وبرغر الفلافل
منوعات
2024-06-12 | 08:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,098 مشاهدة
اعتدنا على تناول ساندويش الفلافل مع الخضار والطراطور، إنها أكلة لذيذة وشهية وغنية بالفوائد الصحية، ولكن هل سمعتم يوماً بوصفات أخرى للفلافل، مثل البرغر أو الفلافل بالشوكولا أو بالمانغا أو بالسبانخ. جميعها وصفات لذيذة وغريبة لهذه الأكلة التي تعدّ جزءاً أساسياً من تراث المطبخ العربي ومأكولاته الشعبية.
سنقدّم لك مجموعة من الوصفات الغريبة للفلافل في يومه العالمي:
فلافل الدجاج المقرمش
المكونات: عجينة الفلافل - سفائن الدجاج مقطعة إلى اثنين - ملح وبهار - لبن بالخيار والثوم.
طريقة التحضير: رشوا الملح والبهار على أنصاف سفائن الدجاج ثم قوموا بتغليفها بعجينة الفلافل. أقلوها مدة 3 دقائق لكل جهة، ثم ضعوها في فرنٍ حامٍ بين 6 و8 دقائق. تذوّقوا فلافل الدجاج المقرمش مع سلطة اللبن بالخيار والثوم الباردة.
برغر الفلافل
مكونات: الفلافل - بقدونس - حر بودرة - رشة طحين - بصل وسلطة خضراء للتقديم - خبز البيتا.
طريقة التحضير: تشبه طريقة تحضير الفلافل الكلاسيكية، كل المكونات تطحن في الخلاط حتى الحصول على عجينة ناعمة بعض الشيء، ولكن الفرق أن أقراص الفلافل التي ستحضرونها تشبه بحجمها أقراص البرغر العادية. أقلوا الأقراص مع القليل من الزيت حتى تشقر من الجهتين، وقدموها ساخنة في خبزة البرغر أو خبزة البيتا مع صلصة الطماطم والسلطة الخضراء. تصلح لمن يرغب في قضمة كبيرة في برغرٍ ما، ولكن خالٍ من الوحدات الحرارية.
سلطة الفلافل
المكونات: خيار - باقة بقدونس - باقة كزبرة - بعض البرغل - طماطم - طراطور.
طريقة التحضير: قوموا بفرم البقدونس والكزبرة وتقطيع الطماطم لمكعبات، وامزجوا هذه كلها مع حبات الحمص والبرغل المسلوق. تستطيعون إضافة بعض الخيار المفروم ناعماً. ضعوا الكثير من الطراطور على السلطة، وتمتعوا بنسخة طازجة ومنعشة من الفلافل الكلاسيكية.
فلافل مع صلصة المانغو والأناناس
مكونات الفلافل دون الكربونات - بذور دوار الشمس - بذور الكتان + القليل من البقدونس - زيت نباتي - عصير الحامض - ملعقة طعام ناما شيو - براعم البرسيم (للتقديم). لتحضير الصلصة: مكعبات الأناناس + مكعبات المانغو + مكعبات نبتة الهيكاما + بصل مفروم + أوراق كزبرة طازجة + عصير الحامض. القليل من صلصة الكريما الحامضة Sour cream للزينة.
فلافل بالسبانخ وجبنة الفيتا
المكونات 400 غ حمص - باقة سبانخ - 100 غ جبنة فيتا - رشة كمون - 100 غ طحين - صلصة تزاتزيكي اليونانية بدل الطراطور.
طريقة التحضير: قوموا بسلق أوراق السبانخ، وحالما تبرد اعصروها جيداً حتى لا تكون حبات الفلافل طرية جداً. ضعوا السبانخ في الخلاط الكهربائي مع مكونات الحمص المسلوق والفيتا والكمون والطحين، واصنعوا أقراصاً منها وقوموا بقليها مدة دقيقتين أو ثلاث من كل جهة. لا تنسىوا تقديمها مع صلصة التزاتزيكي اليونانية.
فلافل بالشوكولا
مكونات الفلافل دون الفول والكربونات - 2 ملعقة شوكولا قابلة للدهن - بيضة بط - بقدونس - القليل من مسحوق الكركم - حر بودرة - ملح.
طريقة التحضير: ضعوا المكونات كافة في الخلاط الكهربائي وامزجوها حتى تصبح كالعجينة. أقلوها كأقراص في القليل من الزيت مدة 3 دقائق لكل جهة، ثم أشووها في الفرن على حرارة متوسطة مدة 15 دقيقة. لن تشعروا بطعم الشوكولا بشكلٍ ظاهر، ولكن النكهة مميزة. بإمكانكم أن تتذوقوه مع الطراطور أو مع صلصة خل البلسميك والشوكولا الشهيرة.
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