بعد زواجه بثانية.. امرأة تنهي حياة زوجها بوابل من الرصاص

وقالت مصادر محلية، إن "امرأة في الخمسينات من عمرها، أفرغت وابلا من الرصاص على زوجها بقرية الصيفية بمنطقة الشجابي التابعة لمديرية شرعب الرونة، لترديه قتيلا في الحال".وأضافت المصادر، أن "المرأة ارتكبت جريمتها، بعد إقدام زوجها على الزواج من امرأة ثانية".وبحسب المصادر، فإن "الزوج القتيل يدعى "فيصل أحمد الحسامي"، مشيرة إلى أن "المرأة وبعد ارتكابها للجريمة لجأت لأحد جبال المنطقة".وأشارت المصادر، إلى "مقاومة المرأة لمحاولات القبض عليها".