آمال ماهر تتصدّر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها في الكويت

أحيت الفنانة آمال ماهر مساء أمس حفلاً في دولة الكويت تحت شعار "ليلة الطرب والإحساس" بقيادة المايسترو تامر فيظي. وحرصت خلال الحفل على دعم المطرب الكويتي عبدالله الرويشد في أزمته الصحية الأخيرة حيث أدت إحدى أغنياته كنوع من المساندة عقب الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمّت به وقدّر الحضور هذا الموقف وتفاعلوا معها بقوّة.وشهد حفل آمال ماهر في الكويت حضوراً كثيفاً وقدّمت خلاله عدداً من أجمل أغنياتها، وبعض أغنيات الزمن الجميل لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم.وتصدرت آمال ماهر ترند محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي بعد حفلها الناجح حيث عبر الجمهور عن إعجابه الكبير بأدائها وحضورها على المسرح.ووجهت آمال ماهر رسالة مؤثرة لجمهورها الكويتي بعد الحفلة حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستقرام وأرفقته بتعليق قالت فيه: "شكرًا من القلب جمهور الكويت.. كانت ليلة رائعة بوجودكم.وكانت آمال ماهر قد أصدرت ألبومها الأخير بعنوان "أنا كويسة"، والذي حقّق نجاحاً باهراً متصدّراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.