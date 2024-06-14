Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في النجف.. قتيل و12 مصاباً بسبب "نهوة عشائرية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما أضرار الإفراط بأكل اللحوم؟.. 10 نصائح قبل تناول الأضحية

منوعات

2024-06-14 | 12:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما أضرار الإفراط بأكل اللحوم؟.. 10 نصائح قبل تناول الأضحية
852 مشاهدة

مع اقتراب عيد الأضحى، يعتمد البعض على اللحوم الحمراء كوجبة رئيسية بداية من يوم عرفة وحتى آخر أيام العيد، دون الانتباه إلى أضرار الإفراط في تناول لحم العيد.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء تحديداً يزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض، كما قد تسبب ظهور بعض الأعراض لمن يعاني من بعض الأمراض المزمنة؛ لذا نتعرف إلى أضرار الإفراط في تناول لحم العيد وأهم النصائح لتناول اللحوم في عيد الأضحى بشكل صحي.

أضرار الإفراط في تناول لحم العيد

إن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى، قد يؤثر على صحة وسلامة الجسم فيسبب بعض الأمراض والأعراض نتعرف إلى أهمها فيما يلي:

1. الإصابة بأمراض القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول اللحم الأحمر بصورة مفرطة عامة، واللحوم المصنعة خاصة، قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحسب المركز الوطني للطب التكميلي (NCCIM)، والموقع الرسمي للمعاهد الوطنية الأمريكية (NIH) فتزيد فرص الإصابة بأمراض القلب نتيجة احتواء اللحوم الحمراء على نسب عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة.

2. الإصابة بمرض السكري

حسب الموقع الرسمي هارفرد للصحة العامة (Harvard T.H Chan) فإن تناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء قد تزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ لذا ينصح الباحث وأستاذ علم الأوبئة والتغذية "والتر ويليت" بتناول حصة واحدة من اللحوم أسبوعيا لمن يرغب في الحفاظ على صحته، كما يمكن استبدال اللحوم بالبروتين النباتي الصحي
3. الإصابة بمرض السرطان

ضمن مخاطر الإفراط في أكل اللحم الإصابة بالأمراض السرطانية، حسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن اللحوم الحمراء واحدة من أهم مسببات الإصابة بمرض السرطان، خاصة سرطان المستقيم، والقولون؛ لذا ينصح الأطباء بتقليل تناول اللحم الأحمر لمرضى السرطان أو من لديهم تاريخ عائلي للمرض. فيما يزيد عامل الخطر لدى تناول اللحوم الحمراء المصنعة كونها غنية بالدهون المشبعة.

4. تكون حصوات الكلى والمرارة

تعتبر اللحوم الحمراء من الأطعمة الغنية بما يعرف بالبيورينات، التي تزيد من نسبة اليوريك أسيد (اليوريا) في الجسم، وتزيد من فرص تكون الحصوات في الكلى والمرارة. كما ينصح الأطباء بعدم تناول اللحوم الحمراء لمرضى النقرس، خاصة لحم العجل، والبقر، والضأن.

5. اضطرابات ومشاكل هضمية

إن تناول اللحوم الحمراء، تسبب اضطرابات المعدة، وصعوبة الهضم؛ لذا قد تسبب اللحوم الحمراء ما يلي من أعراض:

الانتفاخ.
الغازات.
التجشؤ.
عسر الهضم.
عدم الشعور بالارتياح.
اكتساب الوزن والإصابة السمنة.
الشعور بالجوع باستمرار حالة عدم هضم اللحوم.

من ناحية أخرى، حذر الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية العلاجية، في مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح"، من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدهون؛ كونها تزيد من مشكلات الأوعية الدموية، والنقرس، والسكري، وحذر من تعرض اللحوم إلى النار بصورة مباشرة؛ للحد من الإصابة بالأمراض السرطانية، والأفضل سلق اللحم على نار هادئة.

كما نصح بالتقليل التدريجي من الطعام خلال أيام العيد؛ للحد من الإصابة بالسمنة، بتقليل حصص اللحوم والدهون غير الصحية، بحيث يتم تناول حصة إلى حصتين أسبوعياً من اللحوم قليلة الدهون.

وأكد على أنه على الرغم من احتواء اللحوم الحمراء على الزنك، وفيتامين ب، إلا أنها تحتوي على الدهون الصحية التي تزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، لذا نتعرف فيما يلي إلى طرق صحية لتناول لحم الأضحية باعتدال في عيد الأضحى.

نصائح لتناول لحم العيد باعتدال
حدد الكمية الصحية المناسبة خلال اليوم بحيث لا تزيد عن 170 جراماً.
تناول اللحوم قليلة الدهون مثل: الستيك.
يمكن الاكتفاء بقطعة واحدة بحجم كف اليد.
لا تسرف في إضافة الملح والتوابل إلى اللحوم.
يفضل عدم شي اللحم على الفحم أو النار مباشرة.
يفضل طهي اللحم بالسلق أو في الفرن أو على البخار.
تجنب تناول اللحوم المصنعة أو المحفوظة أو المجمدة.
حافظ على صحتك بممارسة الرياضة الخفيفة بصورة يومية.
في الوجبة الواحدة لا بد من تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة مع اللحم.
استمع إلى صوت جسمك وابدأ بالماء حين تشعر بالجوع وتناول ما لا يقل عن 2 لتر ماء يومياً.
للحد من الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والإصابة ببعض المشاكل القلبية، لا بد من الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء في العيد، خاصة لمرضى الضغط والسكري والنقرس، ويفضل الرجوع إلى الطبيب المختص قبل تناول اللحوم في عيد الأضحى حالة الإصابة بأي مرض مزمن.

نذكرك أن النصائح السابقة لا تغني عن استشارة الطبيب المختص، وفي حالة ظهور أي عرض خلال فترة العيد راجع الطبيب المختص، وتوجه فوراً إلى الطوارئ.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
ما هي اسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-14
Play
ما هي اسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-14
فن نيوز
Play
فن نيوز
لقاء حصري مع لطيفة - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-14
Play
لقاء حصري مع لطيفة - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-14
Play
العراق في دقيقة 14-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-14
Play
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-14
عشرين
Play
عشرين
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Play
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Play
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Morning Live
Play
Morning Live
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
Play
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
Play
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
بعد التحري
Play
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
Play
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-12
Play
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-12
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
ما هي اسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-14
Play
ما هي اسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-14
فن نيوز
Play
فن نيوز
لقاء حصري مع لطيفة - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-14
Play
لقاء حصري مع لطيفة - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-14
Play
العراق في دقيقة 14-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-14
Play
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-14
عشرين
Play
عشرين
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Play
بهاء الأعرجي - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Play
صانع محتوى الكوميدي الساخر حمودي البشوش - الحلقة ٩ | season 3
15:30 | 2024-06-13
Morning Live
Play
Morning Live
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
Play
الفن التشكيلي يبث الحياة من الاعمال الصامتة - حلقة ٤٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
Play
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ٤٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-13
بعد التحري
Play
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
Play
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-12
Play
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-12
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.