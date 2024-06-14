ما أضرار الإفراط بأكل اللحوم؟.. 10 نصائح قبل تناول الأضحية

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء تحديداً يزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض، كما قد تسبب ظهور بعض الأعراض لمن يعاني من بعض الأمراض المزمنة؛ لذا نتعرف إلى أضرار الإفراط في تناول لحم العيد وأهم النصائح لتناول اللحوم في عيد الأضحى بشكل صحي.أضرار الإفراط في تناول لحم العيدإن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى، قد يؤثر على صحة وسلامة الجسم فيسبب بعض الأمراض والأعراض نتعرف إلى أهمها فيما يلي:1. الإصابة بأمراض القلبتشير بعض الدراسات إلى أن تناول اللحم الأحمر بصورة مفرطة عامة، واللحوم المصنعة خاصة، قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحسب المركز الوطني للطب التكميلي (NCCIM)، والموقع الرسمي للمعاهد الوطنية الأمريكية (NIH) فتزيد فرص الإصابة بأمراض القلب نتيجة احتواء اللحوم الحمراء على نسب عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة.2. الإصابة بمرض السكريحسب الموقع الرسمي هارفرد للصحة العامة (Harvard T.H Chan) فإن تناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء قد تزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ لذا ينصح الباحث وأستاذ علم الأوبئة والتغذية "والتر ويليت" بتناول حصة واحدة من اللحوم أسبوعيا لمن يرغب في الحفاظ على صحته، كما يمكن استبدال اللحوم بالبروتين النباتي الصحي3. الإصابة بمرض السرطانضمن مخاطر الإفراط في أكل اللحم الإصابة بالأمراض السرطانية، حسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن اللحوم الحمراء واحدة من أهم مسببات الإصابة بمرض السرطان، خاصة سرطان المستقيم، والقولون؛ لذا ينصح الأطباء بتقليل تناول اللحم الأحمر لمرضى السرطان أو من لديهم تاريخ عائلي للمرض. فيما يزيد عامل الخطر لدى تناول اللحوم الحمراء المصنعة كونها غنية بالدهون المشبعة.4. تكون حصوات الكلى والمرارةتعتبر اللحوم الحمراء من الأطعمة الغنية بما يعرف بالبيورينات، التي تزيد من نسبة اليوريك أسيد (اليوريا) في الجسم، وتزيد من فرص تكون الحصوات في الكلى والمرارة. كما ينصح الأطباء بعدم تناول اللحوم الحمراء لمرضى النقرس، خاصة لحم العجل، والبقر، والضأن.5. اضطرابات ومشاكل هضميةإن تناول اللحوم الحمراء، تسبب اضطرابات المعدة، وصعوبة الهضم؛ لذا قد تسبب اللحوم الحمراء ما يلي من أعراض:الانتفاخ.الغازات.التجشؤ.عسر الهضم.عدم الشعور بالارتياح.اكتساب الوزن والإصابة السمنة.الشعور بالجوع باستمرار حالة عدم هضم اللحوم.من ناحية أخرى، حذر الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية العلاجية، في مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح"، من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدهون؛ كونها تزيد من مشكلات الأوعية الدموية، والنقرس، والسكري، وحذر من تعرض اللحوم إلى النار بصورة مباشرة؛ للحد من الإصابة بالأمراض السرطانية، والأفضل سلق اللحم على نار هادئة.كما نصح بالتقليل التدريجي من الطعام خلال أيام العيد؛ للحد من الإصابة بالسمنة، بتقليل حصص اللحوم والدهون غير الصحية، بحيث يتم تناول حصة إلى حصتين أسبوعياً من اللحوم قليلة الدهون.وأكد على أنه على الرغم من احتواء اللحوم الحمراء على الزنك، وفيتامين ب، إلا أنها تحتوي على الدهون الصحية التي تزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، لذا نتعرف فيما يلي إلى طرق صحية لتناول لحم الأضحية باعتدال في عيد الأضحى.نصائح لتناول لحم العيد باعتدالحدد الكمية الصحية المناسبة خلال اليوم بحيث لا تزيد عن 170 جراماً.تناول اللحوم قليلة الدهون مثل: الستيك.يمكن الاكتفاء بقطعة واحدة بحجم كف اليد.لا تسرف في إضافة الملح والتوابل إلى اللحوم.يفضل عدم شي اللحم على الفحم أو النار مباشرة.يفضل طهي اللحم بالسلق أو في الفرن أو على البخار.تجنب تناول اللحوم المصنعة أو المحفوظة أو المجمدة.حافظ على صحتك بممارسة الرياضة الخفيفة بصورة يومية.في الوجبة الواحدة لا بد من تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة مع اللحم.استمع إلى صوت جسمك وابدأ بالماء حين تشعر بالجوع وتناول ما لا يقل عن 2 لتر ماء يومياً.للحد من الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والإصابة ببعض المشاكل القلبية، لا بد من الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء في العيد، خاصة لمرضى الضغط والسكري والنقرس، ويفضل الرجوع إلى الطبيب المختص قبل تناول اللحوم في عيد الأضحى حالة الإصابة بأي مرض مزمن.نذكرك أن النصائح السابقة لا تغني عن استشارة الطبيب المختص، وفي حالة ظهور أي عرض خلال فترة العيد راجع الطبيب المختص، وتوجه فوراً إلى الطوارئ.