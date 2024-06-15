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الذكاء الاصطناعي يدخل في تصاميم صور معايدات عيد الأضحى

منوعات

2024-06-15 | 04:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الذكاء الاصطناعي يدخل في تصاميم صور معايدات عيد الأضحى
267 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
لم تعد تصميم صور معايدات عيد الأضحى حكرًا على محترفي التصميم والفوتوشوب بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، التي منحت المستخدمين فرصةً لتوليد صور ذات جودة مرتفعة واستخدامها في تهنئات عيد الأضحى وغيرها من المناسبات أيضًا.

ويعد العصر الحالي هو العصر الذهبي لتطبيقات التصميم عبر الذكاء الاصطناعي، إذ توجد العديد من التطبيقات والخيارات التي يمكن استخدامها بسهولة ودون وجود أي خبرة سابقة لتوليد صور معايدات احترافية للغاية، وفيما يلي نستعرض مجموعة من هذه التطبيقات المميزة.

توليد صور معايدات عيد الأضحى عبر فاير فلاي (FireFly)

وفي منتصف العام الماضي أتاحت أدوبي نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها تحت مسمى فاير فلاي (FireFly) ليكون متوفرًا لجميع المستخدمين مع وصول محدود لغير المشتركين في التطبيق، ورغم أن فاير فلاي يعد مثل تطبيقات توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ميد جورني (Midjourney) أو دال إي (DAll-E)، فإن تفرده الحقيقي يكمن في توافقه المسبق مع تطبيقات أدوبي الأخرى والقدرة على استخدامه بداخلها مباشرةً.

ويعمل التطبيق بطريقة مشابهة لتطبيقات توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيقات أدوبي المعتادة مثل فوتوشوب (PhotoShop) أو عبر الموقع الخاص بالشركة، حيث يمكن استخدام التطبيق مباشرةً.

كيفية استخدام فاير فلاي لتوليد الصور

عبر اتباع الخطوات التالية يمكنك الوصول إلى موقع فاير فلاي واستخدامه لتوليد صور تهنئة عيد الأضحى 2024 بكل سهولة ويسر.

1- توجه إلى موقع تطبيق فاير فلاي مباشرةً عبر استخدام هذا الرابط أو من خلال محرك البحث غوغل.

2- في الواجهة تجد أمامك معلومات وملاحظات على التطبيق واستخدامه بكل سهولة ويسر، كما تجد مربع إدخال نص.

3- عبر استخدام مربع إدخال النص، قم بكتابة الأمر الذي يصف الصورة التي ترغب في توليدها، وكلما زاد الأمر تعقيدًا ووضوحًا أصبحت الصورة أفضل وأكثر احترافية، ولأننا نرغب في توليد صور معايدات عيد الأضحى 2024، فإن كل ما علينا فعله هو كتابة الأمر التالي "قم بإنشاء صورة تصلح للاستخدام في معايدة عيد الأضحى 2024 تحتوي على صورة خروف وطفل يلهو معه وهو يرتدي ملابس العيد مع رسمها بأسلوب كرتوني".

ويمكن بالطبع التعديل على الأمر المذكور أعلاه بما يتناسب مع رغبة المستخدم في الصورة النهائية، كما أن التطبيق نفسه يقترح عليك تعديلات على الأمر لجعله أكثر مناسبة.

4- فور إدخال الأمر يطلب منك الموقع تسجيل الدخول عبر استخدام حسابك، ويمكنك تسجيل الدخول مباشرةً عبر استخدام حساب غوغل او فيسبوك أو حساب أبل، وبعد ذلك تظهر واجهة التطبيق.

وتضم الواجهة العناصر الأساسية التي تحتاجها لتوليد الصور مثل مربع كتابة الأمر مع خيارات النموذج المستخدم فضلًا عن إمكانية إضافة صور كمرجع ليتم توليد صور مماثلة لها، كما يوجد خيار لتحديد أسلوب الصورة والرسم والألوان وغيرها.

5- بعد الانتهاء من كتابة الأمر وتعديل كافة الخيارات بما يتناسب مع النتيجة المرجوة، كل ما علينا فعله هو الضغط على زر توليد الصورة.

تصميم صور معايدات عيد الأضحى 2024 عبر ذكاء غوغل الاصطناعي جيميناي (Gemini)

ولا تختلف آلية توليد الصور عبر ذكاء غوغل الاصطناعي جيميناي (Gemini) عن تلك المستخدمة في تطبيق أدوبي وغيرها من التطبيقات، إذ يجب في كافة الحالات أن يتم كتابة الأمر المناسب في مربع الأوامر لتوليد الصور.

ويبرز الاختلاف بين النموذجين في النتيجة النهائية للصورة وجودتها بناءً على قوة النموذج المستخدم في كل واحد من هذه الحالات.

كيفية استخدام غوغل جيميناي لتوليد صور معايدات عيد الأضحى 2024

1- في البداية، توجه إلى تطبيق غوغل جيميناي عبر الحاسب أو عبر الهاتف المحمول، ولا تقدم غوغل واجهة مخصصة لتوليد الصور أو نسخة مختلفة عن الذكاء الاصطناعي المعتاد، إذ إنه مدموج مع ذكاء غوغل الاصطناعي المعتاد.

2- في داخل التطبيق، قم بكتابة الأمر المذكور أعلاه في مربع الأوامر المكتوبة حتى يتم توليد الصورة بناءً عليه، ومن الجدير بذكره أنك تستطيع توجيه الأمر إلى نموذج الذكاء الاصطناعي عبر الأوامر الصوتية.

وقد تواجه بعض الصعوبات عند استخدام تطبيق جيميناي بفضل الاختلافات في سياسة الاستخدام بحسب الموقع الجغرافي، وفي هذه الحالة يمكنك طلب المساعدة من جيميناي نفسه ليوفر لك الأمر الذي تحتاجه لتوليد الصورة.

وهناك طريقة أخرى لاستخدام نموذج غوغل لتوليد الصور بشكل أكثر احترافية وإنتاج صور أعلى جودة، وهي عبر استخدام تطبيق توليد الصور من غوغل داخل منصة كانفا للتطبيقات، إذ يأتي التطبيق تحت اسم إيماجين (Imagen) ويمكن الوصول إليه مباشرةً من داخل متجر كانفا للتطبيقات.

تصميم صور معايدات عيد الأضحى 2024 عبر دال إي (DALL-E)

ويعد نموذج دال إي (DALL-E) من أوائل نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور التي ظهرت، وهو من التطبيقات التي جعلت الفكرة رائجة وجذبت الكثير من المستخدمين إليها كونه يأتي مباشرةً من عملاق الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي (OpenAi).

ولكن من أجل الوصول إلى مزايا النموذج واستخدامه، فإن الشركة تجبر المستخدمين على الدخول ضمن برنامج الاشتراك المدفوع الخاص بها، وذلك بفضل الضغط الكبير على النموذج وعدد المستخدمين الهائل.

وتوجد طرق عديدة تمكنك من تجاوز هذا الحاجز، ويعد استخدام النموذج من داخل متجر تطبيقات كانفا أحد أفضل الخيارات وأكثرها جودة.

كيفية استخدام دال إي لتوليد صور معايدات عيد الأضحى 2024 عبر متجر تطبيقات كانفا
يمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية مباشرةً:

1- توجه إلى موقع كانفا وقم بتسجيل الدخول عبر استخدام الحساب الخاص بك، ثم قم بالتوجه إلى واجهة متجر التطبيقات.

2- بعد ذلك قم بالبحث عن تطبيق يتيح لك الوصول إلى خدمات دال إي مباشرةً، وفي العادة يأتي التطبيق تحت مسمى دال إي مباشرةً.

3- قم بالضغط على التطبيق لينقلك إلى واجهة التصميمات المعتادة من كانفا، وهناك تجد التطبيق في أسفل قائمة التحكم في الجهة اليسرى، وعند الضغط عليه يفتح لك واجهة إدخال الأوامر.

4- في هذه الواجهة قم بإدخال الأمر الذي ترغب في توليد صورة عبره، ويمكن استخدام أي تطبيق ذكاء اصطناعي آخر ليساعدك في كتابة الأمر.

تصميم صور معايدات عيد الأضحى 2024 عبر الذكاء الاصطناعي في كانفا

ويمتلك كانفا منظومة ذكاء اصطناعي خاصة به ويتيح استخدامها مجانًا لكل من يمتلك حسابا حتى وإن لم يكن مدفوعًا داخل التطبيق، وذلك على الرغم من كونه يتيح أيضًا منظومات ذكاء اصطناعي إضافية أخرى شهيرة.

ويمتاز تطبيق كانفا للذكاء الاصطناعي في كونه مناسبًا للغاية لجميع المهارات والمستويات، كما أنه مجاني يمكن دمجه مع تصميمات كانفا الاحترافية والاستفادة منها بشكل كبير.

كيفية استخدام كانفا لتوليد صور معايدات عيد الأضحى 2024

يمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية مباشرةً من داخل التطبيق وبعد إنشاء حساب داخل تطبيق كانفا:

1- في البداية توجه إلى الصفحة التالية وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب كانفا الخاص بك.

2- تجد بعد ذلك التطبيق قام بفتح واجهة التصميم المعتادة في كانفا، ولكن هذه المرة عبر تفعيل تطبيق توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي.

3- في مربع الأوامر قم بإدخال الأمر الذي ترغب فيه حتى يتم توليد الصورة بالشكل المناسب الذي تفضله.

4- يمكنك التعديل على الأمر وطلب تحسين الأمر من النموذج حتى تكون النتيجة أفضل وأكثر احترافية.

ورغم التطور الكبير الحاصل في قطاع الذكاء الاصطناعي وتوليد الصور مباشرةً من الأوامر، فإنها مازالت تواجه بعض التحديات التي قد تنتهي مستقبلًا مع تحسن نماذج الذكاء الاصطناعي وتطورها، ولكن في الوقت الحالي، فإننا لا نملك إلا الاستمتاع بهذه الأدوات واستخدامها بشكل مناسب.

المصدر: الجزيرة
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