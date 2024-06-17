طيار مصري يفارق الحياة في الجو ومساعده يخبر الركاب (فيديو)

وفاة طيار مصري خلال رحله طيران من القاهرة الى الطائف
انتقل الى رحمة الله الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرةA320 خطوط سكاي فيجن المصرية بعد تعرضه لوعكة أثناء تشغيله لرحلة نسما للطيران رقم NE130والمتجهة من القاهرة إلى الطائف قام على أثرها مساعد الطيار بالهبوط إضطراريًا في مطار جدة pic.twitter.com/aCO2O96XJZ
— سـبــــــارتـا - Sparta (@spartacusmsr) June 16, 2024
وفاة طيار مصري خلال رحله طيران من القاهرة الى الطائف
انتقل الى رحمة الله الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرةA320 خطوط سكاي فيجن المصرية بعد تعرضه لوعكة أثناء تشغيله لرحلة نسما للطيران رقم NE130والمتجهة من القاهرة إلى الطائف قام على أثرها مساعد الطيار بالهبوط إضطراريًا في مطار جدة pic.twitter.com/aCO2O96XJZ