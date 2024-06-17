طيار مصري يفارق الحياة في الجو ومساعده يخبر الركاب (فيديو)

وفي مشهد مؤثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يصور ركاب الطائرة وهم يستمعون إلى مساعد الطيار، وهو يعلن وفاة قائد الطائرة، عبر مكبرات الصوت، خلال تحليق الطائرة في الجو.



وقال في إعلانه: "نعتذر لتغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة؛ وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".

وفاة طيار مصري خلال رحله طيران من القاهرة الى الطائف

انتقل الى رحمة الله الكابتن حسن يوسف عدس، قائد طائرةA320 خطوط سكاي فيجن المصرية بعد تعرضه لوعكة أثناء تشغيله لرحلة نسما للطيران رقم NE130والمتجهة من القاهرة إلى الطائف قام على أثرها مساعد الطيار بالهبوط إضطراريًا في مطار جدة pic.twitter.com/aCO2O96XJZ — سـبــــــارتـا - Sparta (@spartacusmsr) June 16, 2024

وتوفي قائد الرحلة الطيار حسن يوسف عدس، بعد أن تعرض لوعكة خلال تشغيل رحلة رقم «NE130» التي تحركت من مطار القاهرة في طريقها إلى الطائف، ثم هبطت بعد وفاة قائدها في مطار الملك عبد العزيز في جدة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيار في نهاية العقد الثالث من العمر، ولم يتزوج بعد، وكان يعاني من مشكلات صحية تتعلق بالسمنة ومضاعفاتها.ونعت شركة الطيران الخاصة الطيار عدس، وشُيعت جنازته من محل سكنه في منطقة شيراتون بمصر الجديدة، في العاصمة القاهرة.