في قصة "رومانسية".. شابة تتزوج مسناً بعمر 80 عاماً

وبحسب تقارير صحافية، فإن القصة وقعت في مقاطعة هيبي الصينية، حيث التقت الفتاة التي تدعى شياو فانغ، والتي كانت تعمل في دار للمسنين، بحب حياتها في رجل مسن يدعى السيد لي، وسرعان ما أصبح الثنائي صديقين مقربين وفي النهاية تحولت الصداقة إلى قصة حب رومانسية وقررا الزواج، وعلى الرغم من عدم موافقة عائلتها على علاقتها، إلا أنها قطعت كل علاقاتها مع والديها لتتزوج من لي، وفقا لموقع news18.com.وكشفت الفتاة أن سبب انجذابها إلى لي كان نضجه وثباته وحكمته، وقع لي في حب شياو بسبب حيويتها ولطفها الشبابي.وأقام الزوجان مؤخراً حفلاً بسيطاً بمناسبة زفافهما، غير أنه غاب عنه جميع أفراد أسرتي العروسين لرفضهما للزيجة غير المتكافئة من وجهة نظرهم.ظهرت العديد من الصور "المليئة بالحب" للزوجين الجديدين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن رؤية الثنائي في لقطات رومانسية أمام عدسة الكاميرا.وأثارت القصة الرومانسية بين شياو فانغ ولي جدلاً ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم العديد من الأشخاص الفتاة بالزواج من رجل مسن من أجل المال، بينما أثنى عليها الكثيرون على شجاعتها وحبها للي.وأشار التقرير أيضًا إلى أن الفتاة كانت المعيل الوحيد للأسرة، وبسبب كبر سنه وصحته، يعتمد الزوج على أموال معاشه التقاعدي، وعلى الرغم من كل الصعاب، قررت الفتاة الزواج من رجل في عمر جدها، مدعية أن كل شيء ممكن مع وجود لي بجانبها.