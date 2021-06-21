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السومرية تنشر نتائج امتحانات تربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين
نتائج الامتحانات
2021-06-21 | 04:48
717 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية وللعام الدراسي 2020-2021 / الدور الاول والتي اعلنتها وزارة التربية .
النتائج في الرابط ادناه:
»
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وزارة التربية
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