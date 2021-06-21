السومرية تنشر نتائج امتحانات تربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين

تنشر السومرية نيوز، نتائج الامتحانات العامة لتربية الكرخ الثانية للطلبة الخارجيين / الدراسة الابتدائية وللعام الدراسي 2020-2021 / الدور الاول والتي اعلنتها وزارة التربية .

النتائج في الرابط ادناه:

