.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الشاورما تتسبب بالطلاق بين هذين الزوجين...

الأربعاء 21 شباط 2018 10:48
-
+

رفعت امرأة مصرية طلب تفريق عن زوجها، بعد 40 يوما فقط من زواجهما، لأنه لم يشتر لها أثناء التنزه سندويشة شاورما.

وتبدأ حكاية سميحة (30 عاما) لفترة ما قبل الزواج، الذي لم يستمر لأكثر من 40 يوما، فهي قد تزوجت بأحمد (32 عاما) عبر العادات والتقاليد، ولم تتعرف به إلا عندما جاء يخطبها قبل الزواج بشهرين فقط، ولم تكتشف حينها بخله الشديد.

وتقول سميحة، إنها اكتشفت بخله بعد أسبوع من الزواج فقط، عندما قال لها "أنا أكره الذهاب إلى أي مكان للتنزه، لأن ذلك مضيعة للمال".


لكن سميحة أقنعت زوجها بعد 40 يوما من زواجهما بالخروج للتنزه، وفي الطريق طلبت منه أن يشتري لها شطيرة شاورما فرفض طلبها قائلا "لقد اشتريت لك عصيرا وهذا يكفي".

وقررت سميحة التخلص من زوجها البخيل، ورفعت ضده قضية تفريق ستنظر فيها المحكمة المختصة في القريب العاجل، لأنها لم تعد تتحمل بخله الشديد.
علم وعالم
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
.
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
.
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
.
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
.
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
.
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
أيضا في علم وعالم
المزيد Advertise Alsumaria