إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار ناسفة شمالي بغداد

السومرية نيوز/ بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بإصابة ثلاثة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية بمنطقة شط التاجي انفجرت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".





يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

