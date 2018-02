بالصورة: ماذا يفعل كاظم الساهر وراغب علامة في جزر الباهاماس؟

نشر الفنان راغب علامة مجموعة صور تجمعه بالفنان كاظم الساهر وشقيقه ومدير أعماله خضر علامة من جزر الباهاماس، قبل مغادرة باخرة النجوم " stars on board" .



وعلّق راغب على الصور"قهوة صباحبة قبل مغادرة باخرة النجوم ستارز أون بورد قهوة صباحبة تجمع بين السوبر ستار راغب علامة والقيصر كاظم الساهر والمدير التنفيذي . فما الحديث الذي دار يا ترى؟ شاركونا تكهناتكم؟









الصور نالت إعجاب متابعي النجمين حيث توقع البعض عملاً فنياً مشتركاً بينهما، وآخرون قالوا "دويتو غنائي"، وهناك من أشار الى أن حديثهما يدور حول الفن والسياسة.

بينما وصف آخرون لقاءهما بـ "لقاء الجبابرة" في حين أن البعض شبههما بـ "الكيك والشوكولا". ولكن اللافت تعليق جاء فيه :"يضحكون على أحلام".



يشار إلى أن راغب علامة وكاظم الساهر يشاركان في الرحلة الفنية البحرية " stars on board" إلى جانب نخبة من الفنانين من بينهم نجوى كرم ونوال الزغبي.



قبل مغادرة باخرة النجوم #ستارز_أون_بورد ... #قهوة صباحية تجمع ما بين #السوبرستار #راغب_علامة و#القيصر #كاظم_الساهر و مدير التنفيذي #خضر_علامة. فما الحديث الصباحي الذي دار بينهما يا ترى؟ شاركونا تكهنّاتكم؟ Miami #Starsonboard #Cruise #Gathering #Coffee #Mornings #Talks #Entertainment #Music #Production #Stay #Tuned A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama) on Feb 20, 2018 at 4:56am PST