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مدرب سان جيرمان يذكر ريال مدريد برباعية 93

الأربعاء 21 شباط 2018 13:56
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السومرية نيوز/ بغداد
استذكر المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، أوناي إيمري، انتصار الفريق الفرنسي على نظيره الاسباني ريال مدريد 4-1 في عام 1993، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري في رسالة عبر موقعه، نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "أثبتنا أننا أقوياء في معظم المباريات هذا الموسم، خاصة في ملعبنا حديقة الأمراء، نكون أكثر قوة، الذي حققنا به 17 انتصارًا".


وأضاف، "مارسيليا وريال مدريد يعلمان أن عليهما القدوم إلى باريس، ولكن لا يعرفون ماذا ينتظرهم، سنبذل أقصى جهد لدينا، وسندون في أيام 25 و28 هذا الشهر، والسادس من الشهر المقبل، سطرًا جديدًا في تاريخ باريس سان جيرمان".

وأوضح، "لن نفكر في الماضي أو المستقبل، بل التركيز في مباراتي الكلاسيكو أمام مارسيليا، وكذلك مواجهة ريال مدريد، والقتال وسط جماهيرنا حتى النهاية".

وعاد أوناي إيمري في رسالته بالذاكرة للفوز الكبيرة للفريق الباريسي على نظيره المدريدي 4-1 في بطولة أوروبا منتصف التسعينيات، مبيناً أنه "في 18 أذار 1993، هز جينولا ووايا وكومبواريه وفالدو شباك ريال مدريد بأربعة أهداف، كما تفوقنا بهذا الملعب على مارسيليا أكثر من 20 مرة".

وتابع إيمري، "لدينا إصرار كبير على تحقيق الهدف من المباريات الثلاثة، ونثق كثيرًا في قدراتنا وملعبنا حديقة الأمراء .. كلنا باريس".

يذكر ان مواجهة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب السانتاياغو برنابيو الاسبوع الماضي.
رياضة
المصدر :  
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